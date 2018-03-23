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13:42 (мск), источник: RNS

Лидер Венесуэлы разрешил покупать криптовалюту El Petro за рубли

Президент Венесуэлы Николас Мадуро перечислил валюты, за которые можно будет приобрести венесуэльскую криптовалюту Petro, передает местное издание El Universal.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро перечислил валюты, за которые можно будет приобрести венесуэльскую криптовалюту Petro, передает местное издание El Universal.

Мадуро заявил, что прямая покупка El Petro может производиться в конвертируемых валютах таких, как юань, рубли, турецкие лиры и евро. Кроме того, El Petro можно будет купить за биткоины и Ethereum.

20 февраля Венесуэла начала выпускать собственную криптовалюту El Petro, которая обеспечена 5 млрд баррелей нефти. Позже резидент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий гражданам и юридическим лицам США проводить любые операции с венесуэльской криптовалютой.

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