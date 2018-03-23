Минкомсвязь: к Facebook и WhatsApp гораздо больше вопросов, чем к Telegram

Источник: РИА "Новости"

«Мессенджеров много, российских и зарубежных. Когда мы говорим о борьбе с терроризмом, пытаемся обвинить мессенджеры — главное, мне кажется, чтобы был единый подход», — цитирует министра «Интерфакс». Господин Никифоров отметил, что речь идет о статусе организатора распространителя информации и взаимодействии с правоохранителями в процессе оперативных мероприятий.

Мессенджер Telegram судится с ФСБ из-за ключей шифрования. В декабре Мещанский суд Москвы оштрафовал компанию на 800 тыс. руб. за отказ передать ФСБ переписку фигурантов дела о теракте в метро Санкт-Петербурга. Компания обжаловала штраф, но суд оставил его в силе.