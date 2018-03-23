На майские праздники будут курсировать дополнительные поезда из Казани
(Город Казань KZN.RU, 23 марта). На период майских праздников назначены дополнительные поезда из Казани.
(Город Казань KZN.RU, 23 марта). На период майских праздников назначены дополнительные поезда из Казани.
Они будут курсировать по самым востребованным у пассажиров направлениям с 27 апреля по 12 мая 2018 года.
Свыше 20 рейсов дополнительных поездов свяжут столицу Татарстана с Москвой,
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