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11:53 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

На майские праздники будут курсировать дополнительные поезда из Казани

(Город Казань KZN.RU, 23 марта). На период майских праздников назначены дополнительные поезда из Казани.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Они будут курсировать по самым востребованным у пассажиров направлениям с 27 апреля по 12 мая 2018 года.

Свыше 20 рейсов дополнительных поездов свяжут столицу Татарстана с Москвой, Санкт-Петербургом и Екатеринбургом. В случае повышенного спроса пассажиров на перевозки на ряде направлений может быть увеличено количество дополнительных рейсов или количество вагонов в уже назначенных составах, сообщает пресс-служба ГЖД.

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