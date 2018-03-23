На майские праздники будут курсировать дополнительные поезда из Казани

Они будут курсировать по самым востребованным у пассажиров направлениям с 27 апреля по 12 мая 2018 года.

Свыше 20 рейсов дополнительных поездов свяжут столицу Татарстана с Москвой, Санкт-Петербургом и Екатеринбургом. В случае повышенного спроса пассажиров на перевозки на ряде направлений может быть увеличено количество дополнительных рейсов или количество вагонов в уже назначенных составах, сообщает пресс-служба ГЖД.