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11:55 (мск), источник: Новая Кубань

На Кубани отложили введение курортного сбора

Такое решение принято в преддверии ЧМ-2018 по футболу.

Краснодар. 23 марта — Новая Кубань. Эксперимент с введением курортного сбора в Краснодарском крае отложен до июля.

Ранее с инициативой переноса срока начала эксперимента выступил губернатор региона Вениамин Кондратьев. Это связано с проведением в Сочи матчей ЧМ-2018 по футболу.

Инициатива главы региона была одобрена.

Иначе болельщикам тоже пришлось бы платить курортный сбор. Эксперимент начнется 16 июля. Сумма курортного сбора в Краснодарском крае составит 10 рублей в сутки с человека.

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