На Кубани отложили введение курортного сбора

Краснодар. 23 марта — Новая Кубань. Эксперимент с введением курортного сбора в Краснодарском крае отложен до июля.

Ранее с инициативой переноса срока начала эксперимента выступил губернатор региона Вениамин Кондратьев. Это связано с проведением в Сочи матчей ЧМ-2018 по футболу.

Инициатива главы региона была одобрена.