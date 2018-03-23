На Кубани отложили введение курортного сбора
Такое решение принято в преддверии ЧМ-2018 по футболу.
Такое решение принято в преддверии ЧМ-2018 по футболу.
Краснодар. 23 марта — Новая Кубань. Эксперимент с введением курортного сбора в Краснодарском крае отложен до июля.
Ранее с инициативой переноса срока начала эксперимента выступил губернатор региона Вениамин Кондратьев. Это связано с проведением в Сочи матчей ЧМ-2018 по футболу.
Инициатива главы региона была одобрена.
Иначе болельщикам тоже пришлось бы платить курортный сбор. Эксперимент начнется 16 июля. Сумма курортного сбора в Краснодарском крае составит 10 рублей в сутки с человека.
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