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12:00 (мск), источник: Вести - Калининград

Из-за сноса Центрального рынка янтарщикам придётся снова переезжать

Работы по благоустройству центрального рынка начнутся в апреле. Накануне на его территории прошло выездное совещание с участием региональных властей.

Промтоварные ряды полностью снесли на этой неделе. К ЧМ-2018 это место преобразится в зону отдыха. А потом вместо базара построят торговый центр.

Это всё, что осталось от промтоварных рядов Центрального рынка. Уже на следующей неделе ничего не будет напоминать о торговых точках. Комиссия осмотрела территорию, чтобы принять окончательное решение по её благоустройству.

Во время загрузки произошла ошибка.

Гарри Гольдман, заместитель председателя правительства области:

— Когда первый сегмент стали демонтировать, пришло понимание, что здесь очень сильно повреждена поверхность. Мы должны понимать, что мы теперь делаем. С учётом того, что мы не делаем раскопки, с учётом того, что мы не делаем строительные реконструкционные работы, а делаем благоустройство.

Уже в мае эту территорию будет не узнать. На месте торговых площадей появится сквер, игровая зона для детей, скамейки. А после ЧМ-2018 здесь начнут строить торговый центр. Улица Баранова превратится в пешеходную зону. Она соединит площадь Победы с Верхним озером. А вот янтарщикам, которые находятся около башни Врангеля — придётся опять съезжать. Куда, пока не знают.

Марина Пужакова, житель Калининграда:

— Почти в три раза мы потеряли прибыль свою, народу меньше стало. В музей специально приходили люди, которые хотели посмотреть, потом что-то купить. Здесь те, кто приходят на рынок. Туристы, которые были постоянно за многие годы сформированных, и некоторые спустя год, нас нашли. И теперь опять.

Евгений Костромин, главный архитектор Калининградской области:

— Это местоположение павильонов временное, и их вид тоже внешний, пережитки прошлого. Для янтатрщиков найдётся место, но не в рамках этой концепции.

С первого апреля уже начнутся работы по благоустройству. Завершить их планируется в мае. Улицу профессора Баранова пешеходной сделают к Чемпионату мира по футболу. К этому времени и отремонтируют фасады продуктового отдела центрального рынка.

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