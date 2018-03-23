В Ростове построят центр адаптивного спорта за 267 млн рублей

В Ростове построят центр адаптивного спорта за 267 млн рублей

Министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области построит в Ростове на улице Вятской центр адаптивного спорта стоимостью 267 млн рублей, об этом говорится на сайте государственных закупок.