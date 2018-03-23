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12:10 (мск), источник: Коммерсантъ

В Ростове построят центр адаптивного спорта за 267 млн рублей

Министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области построит в Ростове на улице Вятской центр адаптивного спорта стоимостью 267 млн рублей, об этом говорится на сайте государственных закупок.

Источником финансирования выступит областной бюджет. Центр должен быть построен к 2019 году.

«Подрядчику нужно выполнить строительно-монтажные работы и благоустроить прилегающую территорию», — говорится в техническом задании.

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