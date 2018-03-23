В Ростове построят центр адаптивного спорта за 267 млн рублей
Министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области построит в Ростове на улице Вятской центр адаптивного спорта стоимостью 267 млн рублей, об этом говорится на сайте государственных закупок.
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