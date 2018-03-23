Ко Дню Победы Ростов украсят за 4 млн рублей
На оформление
На оформление
Средства будут направлены из муниципального бюджета.
В частности, на эту сумму будут оформлены металлоконструкциями и баннерами Театральная площадь, мемориальный комплекс «Воинам освободителям», композиция «Мать и Дитя», улица Большая Садовая, площадь Советов на пересечении с проспектом Ворошиловским, центральный вход в парк им. М. Горького, а также въезды в город.
Кроме того, в
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