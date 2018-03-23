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16:50 (мск), источник: Деловое сообщество

Ко Дню Победы Ростов украсят за 4 млн рублей

На оформление Ростова-на-Дону к празднованию 73-ей годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне будет направлено 4 млн рублей. Это следует из материалов, опубликованных на портале госзакупок городским управлением наружной рекламы.

Средства будут направлены из муниципального бюджета.

В частности, на эту сумму будут оформлены металлоконструкциями и баннерами Театральная площадь, мемориальный комплекс «Воинам освободителям», композиция «Мать и Дитя», улица Большая Садовая, площадь Советов на пересечении с проспектом Ворошиловским, центральный вход в парк им. М. Горького, а также въезды в город.

Кроме того, в Ростове-на-Дону к празднику установят панно и металлоконструкции с флагштоками.

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