В екатеринбургском аэропорту увеличат ежедневные рейсы в Сочи, Анапу, Самару и Казань

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Екатеринбургский аэропорт переходит на весенне-летнее расписание и увеличивает число ежедневных вылетов. Всего, начиная с 25 марта из Кольцово запланированы рейсы по 100 направлениям, из которых половина — 50 международные. Полеты по ним будут выполнять 46 авиакомпаний.

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На внутренних линиях увеличится числа рейсов на черноморские курорты. В Сочи ежедневно будут летать до пяти бортов, в Анапу — до двух рейсов. Чаще станут летать самолеты и в Самару, Казань, Уфу и Новый Уренгой.

Ожидается, что на международных направлениях лидером станет Турция. Полеты туда будут осуществлять сразу десять авиакомпаний по четырем маршрутам — Анталья, Стамбул, Даламан и Газипаша. Из Кольцово в аэропорты Турции будут отправляться до шести рейсов ежедневно.

— Также обращает на себя внимание расширение географии полетов в Италию до четырех городов — Рим, Болонья, Катания и Римини. При этом в перечне традиционных для летнего периода туристических маршрутов осталось большинство основных направлений. Пассажиры Кольцово смогут напрямую улететь на Кипр, в Грецию, Черногорию, Болгарию, Испанию, Чехию, Тунис, ОАЭ, Китай, Грузию, Армению, Израиль, Таиланд и многие другие страны, — рассказали в пресс-службе аэропорта.

Также в Кольцово отметили, что летом в воздушной гавани появятся новые перевозчики. Авиакомпания Air Moldova с 28 апреля начнет полеты из столицы Урала в Кишинев, а FlyUnion — в Курган-Тюбе.