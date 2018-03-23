Доходы среднего жителя Калининградской области по итогам января уменьшились на 11,4%
В Калининградской области средние денежные доходы на душу населения в январе 2018 года составили 18453 рубля, что вдвое ниже, чем в декабре 2017 года, и на 11,4% меньше январских данных за 2017 год.
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