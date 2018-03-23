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15:13 (мск), источник: dostup1.ru

Мы не карательный отряд: Ростехнадзор РФ оценил промбезопасность на заводах Челябинска

Серьезных нарушений промышленной безопасности на предприятиях Челябинской области нет.

Заместитель руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзора) Александр Рыбас провел в Челябинске мероприятие по профилактике правонарушений в сфере промбезопасности и побывал на местных предприятиях, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

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«Мы встречаемся с представителями бизнеса и обсуждаем те проблемы, которые существуют в наших взаимоотношениях с предпринимателями. Для добросовестного и законопослушного бизнеса мы не являемся карательным отрядом. Мы, прежде всего, рассматриваем себя как партнера. Наша задача заключается в том, чтобы сотрудники приходили на работу, а потом живыми и здоровыми возвращались в семью. Как говорит руководитель нашей службы Алексей Алешин, мы работаем для того, чтобы Минздрав и МЧС отдыхали», — подчеркнул Рыбас.

По словам вице-губренатора Челябинской области Сергея Шаля, Южный Урал — промышленно развитый регион, вопросы промбезопасности и охраны труда особенно актуальны для области. «Грубых нарушений у нас нет, инциденты с получением травм на производстве происходят редко», — заявил Шаль.

Александр Рыбас побывал на Коркинском угольном разрезе, оценил проект Русской медной компании по рекультивации угольной выработки, а также посетил Челябинский трубопрокатный завод, отметив внедрение на предприятии передовых технологий.

С 2010 года Ростехнадзор более чем на 70% уменьшил количество плановых проверок. За последние семь лет на 40% сократилась аварийность на производстве, на 55% уменьшилось количество несчастных случаев со смертельным исходом. С 1992 года смертельные случаи в угольной отрасли происходят в 20−25 раз реже, чем во времена СССР, при этом объемы добычи угля существенно увеличились.

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