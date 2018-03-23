Мы не карательный отряд: Ростехнадзор РФ оценил промбезопасность на заводах Челябинска
Серьезных нарушений промышленной безопасности на предприятиях Челябинской области нет.
Серьезных нарушений промышленной безопасности на предприятиях Челябинской области нет.
Заместитель руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзора) Александр Рыбас провел в Челябинске мероприятие по профилактике правонарушений в сфере промбезопасности и побывал на местных предприятиях, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«Мы встречаемся с представителями бизнеса и обсуждаем те проблемы, которые существуют в наших взаимоотношениях с предпринимателями. Для добросовестного и законопослушного бизнеса мы не являемся карательным отрядом. Мы, прежде всего, рассматриваем себя как партнера. Наша задача заключается в том, чтобы сотрудники приходили на работу, а потом живыми и здоровыми возвращались в семью. Как говорит руководитель нашей службы Алексей Алешин, мы работаем для того, чтобы Минздрав и МЧС отдыхали», — подчеркнул Рыбас.
По словам
Александр Рыбас побывал на Коркинском угольном разрезе, оценил проект Русской медной компании по рекультивации угольной выработки, а также посетил Челябинский трубопрокатный завод, отметив внедрение на предприятии передовых технологий.
С 2010 года Ростехнадзор более чем на 70% уменьшил количество плановых проверок. За последние семь лет на 40% сократилась аварийность на производстве, на 55% уменьшилось количество несчастных случаев со смертельным исходом. С 1992 года смертельные случаи в угольной отрасли происходят в 20−25 раз реже, чем во времена СССР, при этом объемы добычи угля существенно увеличились.
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