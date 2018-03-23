Железнодорожная часть Крымского моста готова на 60% — заказчик

«Готовность составляет порядка 60%. Практически завершено устройство свайного основания (из почти 3 тыс штук порядка 120 свай всего осталось). Из 307 опор на сегодняшний день выполнено 217 опор, то есть 90 опор всего осталось», — проинформировал он.
Оценивая ход сборки проемных конструкций, представитель заказчика уточнил, что из 160 тыс тонн металлоконструкций к настоящему времени собрано около 60 тыс тонн. «Это уже больше трети от общего объема работ», — подчеркнул Турсунбеков.
Заглавы ФКУ Упрдор «Тамань» напомнил, что работы по строительству железнодорожной части моста планируется в декабре 2019 года.
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