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14:54 (мск), источник: РИА Крым

Железнодорожная часть Крымского моста готова на 60% — заказчик

КРЫМСКИЙ МОСТ, 23 мар — РИА Новости Крым. Железнодорожная часть Крымского моста готова на 60%. Об этом журналистам в пятницу сообщил заместитель начальника ФКУ «Упрдор «Тамань» Кайрат Турсунбеков.

Источник: РИА "Новости"

«Готовность составляет порядка 60%. Практически завершено устройство свайного основания (из почти 3 тыс штук порядка 120 свай всего осталось). Из 307 опор на сегодняшний день выполнено 217 опор, то есть 90 опор всего осталось», — проинформировал он.

Оценивая ход сборки проемных конструкций, представитель заказчика уточнил, что из 160 тыс тонн металлоконструкций к настоящему времени собрано около 60 тыс тонн. «Это уже больше трети от общего объема работ», — подчеркнул Турсунбеков.

Заглавы ФКУ Упрдор «Тамань» напомнил, что работы по строительству железнодорожной части моста планируется в декабре 2019 года.

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