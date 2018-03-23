Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Уральский радиолюбитель выяснил по видео, как отравили Скрипаля
Как собственный дом убивает вас
Как одевать ребенка весной: советы мам
«Первый канал» ответил на слова о смене ведущего «Пусть говорят»
Жена Олега Газманова раскрыла секрет своей молодости
Путин поблагодарил россиян за единство Глава государства поблагодарил россиян за поддержку. «Спасибо вам большое за результат», — сказал он
Уральский радиолюбитель выяснил по видео, как отравили Скрипаля
Почему Загитова не упала, но проиграла
В Сети РФ грубо ответили ФРГ об обходе Украины «Северным потоком»
Украинцы рассказали правду о своей жизни в Крыму
Сдержанный образ: Кабаева изменилась и расцвела - СМИ
Пьеха и Броневицкая обратились к Путину – СМИ
Жена Олега Газманова раскрыла секрет своей молодости
В Госдуме объяснили оправдание Слуцкого
Томские хирурги достали ложку из желудка пациентки без операции
Женщина, которой муж отрубил руки, получила бионические протезы
Сколько на самом деле должен стоить квадратный метр жилья
Тест: какой город России вам подходит?
Фоторепортажи
10«Гринпис» готовит заповедник в Антарктике
2015 лет после вторжения в Ирак
17:48 (мск), источник: АиФ Волгоград

Волгоградстат рассказал, сколько заработали местные предприятия

Статуправление опубликовало финансовые результаты деятельности организаций Волгоградской области.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе регионального органа государственной статистики, за январь 2018 года крупными и средними предприятиями области, кроме страховых и финансово-кредитных, государственных и муниципальных учреждений, было получено 4,5 миллиарда рублей прибыли.

В 2017 году за этот же период они получили убыток в размере 0,5 миллиарда рублей.

Прибыль за январь текущего года получена в сферах по добыче полезных ископаемых, производстве нефтепродуктов, химических веществ и химпродуктов, обеспечении электроэнергией, газом и паром, транспортировке и хранении, в области информации и связи, сельском хозяйстве.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

«Белый исход». Историк о том, как уходила Русская армия
Меркель сообщила о доказательствах по «делу Скрипаля»
Нетиевский выиграл главный суд у «Уральских пельменей»
В Грузии назвали причину аварии на канатной дороге
Марин Ле Пен: ЕС ведет холодную войну против России
«Он боялся стать инвалидом». Пять лет самоубийству Березовского
Почему темнокожие девушки стали новым эталоном красоты
Трамп пригрозил отклонить проект бюджета из-за стены и мигрантов
Спорт
1:8? На что может рассчитывать Россия в игре с пентакампеонами Разбираем дуэли предстоящего сегодня матча Россия — Бразилия. Полевых игроков, вратарей и, конечно, главных тренеров
Авто
Новый Volkswagen Touareg: первые впечатления от машины (онлайн) В Пекине прямо сейчас идёт презентация нового поколения Volkswagen Touareg. «Авто Mail.Ru» ведёт прямую трансляцию из Китая. Так что почаще обновляйте эту страницу, задавайте свои вопросы (на которые мы постараемся сразу же ответить), смотрите фото
Hi-Tech
В России создали уникальный прибор Его разработали в госкорпорации «Росатом».
Кино
Федор Добронравов перенес инсульт Сейчас состояние актера нормализовалось, и уже в начале апреля он планирует выйти на сцену
Недвижимость
Эксперты рассказали, сколько надо копить на квартиру в Москве
Россиянам дали льготы на покупку деревянных домов
Город будущего в Норвегии: никакого ископаемого топлива
«Рай на земле» купили за 18 млн евро
Леди
Прийти на шоу «Холостяк» и выжить: история участницы-феминистки Участница 6 сезона шоу «Холостяк» феминистка Елена Рыдкина не побоялась прийти на одну из самых сексистских передач на ТВ и рассказала, что из этого получилось.
Дети
В Сети появился архивный снимок Олега Янковского с внучкой Судя по всему, фотография была сделана в середине 90-х годов.
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь