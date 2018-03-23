Волгоградстат рассказал, сколько заработали местные предприятия
Статуправление опубликовало финансовые результаты деятельности организаций Волгоградской области.
Статуправление опубликовало финансовые результаты деятельности организаций Волгоградской области.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
В 2017 году за этот же период они получили убыток в размере 0,5 миллиарда рублей.
Прибыль за январь текущего года получена в сферах по добыче полезных ископаемых, производстве нефтепродуктов, химических веществ и химпродуктов, обеспечении электроэнергией, газом и паром, транспортировке и хранении, в области информации и связи, сельском хозяйстве.
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