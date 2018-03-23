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16:47 (мск), источник: Комсомольская правда

Предпринимателю из Воронежа придется снести киоск, стоявший в неположенном месте

Коминтерновский районный суд удовлетворил иск к ООО «РЭК Жилищное Содружество».

На земле, которая была арендована организацией, стоял киоск, хотя по документам там его не должно было быть. В итоге договор аренды на земельный участок расторгли, а торговый киоск демонтировали.

— Основанием обращения в суд послужили результаты прокурорской проверки. Было установлено, что часть земельного участка, под многоквартирным жилым домом, расположенным по адресу: ул. Шишкова, д. 65, в нарушение требований Земельного кодекса РФ используется ответчиками не в соответствии с разрешенным видом использования, — комментируют в областной прокуратуре.

Суд, согласившись с позицией прокурора, признал неправомерными действия ООО «РЭК Жилищное Содружество» по заключению договора аренды земельного участка для размещения киоска с ИП Чибисовым В. В. В итоге предпринимателя за свои же средства обязали демонтировать торговый киоск.

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