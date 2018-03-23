Предпринимателю из Воронежа придется снести киоск, стоявший в неположенном месте

На земле, которая была арендована организацией, стоял киоск, хотя по документам там его не должно было быть. В итоге договор аренды на земельный участок расторгли, а торговый киоск демонтировали.

— Основанием обращения в суд послужили результаты прокурорской проверки. Было установлено, что часть земельного участка, под многоквартирным жилым домом, расположенным по адресу: ул. Шишкова, д. 65, в нарушение требований Земельного кодекса РФ используется ответчиками не в соответствии с разрешенным видом использования, — комментируют в областной прокуратуре.