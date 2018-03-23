Жильцам 36 многоэтажек под Волгоградом сделали перерасчет оплаты за тепло

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной прокуратуре, коммунальное хозяйство «Клетское» рассчитало жильцам плату за тепло по завышенному нормативу потребления услуги — 0,034 Гкал/кв. м. По нормативу люди должны были платить 0,023 Гкал/кв. м в месяц.