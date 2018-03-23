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16:44 (мск), источник: АиФ Волгоград

Жильцам 36 многоэтажек под Волгоградом сделали перерасчет оплаты за тепло

Жителям 36 многоквартирных домов в Клетском районе Волгоградской области с подачи прокуратуры вернули деньги, переплаченные за отопление и наказали директора УК.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной прокуратуре, коммунальное хозяйство «Клетское» рассчитало жильцам плату за тепло по завышенному нормативу потребления услуги — 0,034 Гкал/кв. м. По нормативу люди должны были платить 0,023 Гкал/кв. м в месяц.

В итоге из-за недобросовестности организации некоторые жильцы получили платежки, в которых значилось, что они должны заплатить за тепло 2 800 рублей вместо 1 900 рублей.

Прокуратура заставила коммунальное хозяйство «Клетское» сделать людям перерасчет, а Роспотребнадзор оштрафовал директора организации на 10 000 рублей.

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