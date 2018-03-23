Жильцам 36 многоэтажек под Волгоградом сделали перерасчет оплаты за тепло
Жителям 36 многоквартирных домов в Клетском районе Волгоградской области с подачи прокуратуры вернули деньги, переплаченные за отопление и наказали директора УК.
Жителям 36 многоквартирных домов в Клетском районе Волгоградской области с подачи прокуратуры вернули деньги, переплаченные за отопление и наказали директора УК.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной прокуратуре, коммунальное хозяйство «Клетское» рассчитало жильцам плату за тепло по завышенному нормативу потребления услуги — 0,034 Гкал/кв. м. По нормативу люди должны были платить 0,023 Гкал/кв. м в месяц.
В итоге
Прокуратура заставила коммунальное хозяйство «Клетское» сделать людям перерасчет, а Роспотребнадзор оштрафовал директора организации на 10 000 рублей.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.