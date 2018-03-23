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10Луминале-2018
19:21 (мск), источник: Комсомольская правда

В Самаре до конца марта должны убрать 91 незаконный киоск с гостевых маршрутов

Сейчас с самарских улиц уже исчезли «Вокзальчик» и «Избушка-Кормушка», а также еще 51 торговый объект.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре продолжают демонтировать незаконные торговые киоски с улиц города. На 1 марта таких объектов, по подсчетам профильного департамента администрации, было 1042. До 20 марта убрать успели 51 объект: с Комсомольской площади убрали «Вокзальчик», а на Молодогвардейской исчезла «Избушка-Кормушка».

Представитель Департамента промышленности и потребрынка администрации Александр Кукарин рассказал и о существующих проблемах: до конца марта с туристических и гостевых маршрутов необходимо убрать еще 91 объект. Но не со всеми предпринимателями удается найти общий язык. Среди проблемных — автомойка около шестого причала, павильон около сквера Высоцкого и сгоревшее кафе на перекрестке улиц Степана Разина и Алексея Толстого. Уходить с «насиженных» мест предприниматели не хотят, но и остаться не смогут.

В суде разбираются и с вопросом сноса бывшего кафе на ул. Горького, 78Б, сообщает пресс-служба думы г. о. Самара.

Также Александр Кукарин объяснил, что со всеми предпринимателями, чьи киоски размещены незаконно, уже расторгнуты договоры Департаментом имущества.

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