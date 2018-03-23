В Беларуси опять дорожает топливо: третий раз за месяц

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 23 мар — Sputnik. Розничные цены на топливо будут повышены в Беларуси с 24 марта, перед самым началом посевной кампании, сообщила в пятницу пресс-служба Белнефтехима.

Стоимость топлива в стране периодически растет и с начала года это уже четвертое подорожание. Последний раз бензин дорожал 15 марта.

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Цены на АЗС по всей стране опять вырастут на 1 копейку или в среднем на 0,76%.

Теперь литр бензина АИ-92-К5-Евро будет стоить 1 рубль 24 копейки, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 32 копейки, АИ-98-К5-Евро — 1 рубль 53 копейки, ДТ — 1 рубль 35 копеек.

Цены будут расти.

Ранее Белнефехим озвучивал планы довести уровень цен на топливо по стране до российского. При этом конкретные сроки в концерне озвучивать не стали.

После того как стоимость топлива в Беларуси догонит уровень российских цен, ее формирование будет зависеть от колебаний стоимости нефти в мире и курса валют.