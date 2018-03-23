Двоюродный племянник Путина избран зампредом правления «Газпрома»

Источник: РИА "Новости"

Ответственный за хозяйственное и материально-техническое обеспечение заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Козлов скончался в декабре 2017 года.

Михаил Путин — двоюродный племянник Владимира Путина — родился в Иваново в 1967 году. Окончил Ивановский Государственный медицинский институт и Государственную академию управления имени Орджоникидзе, кандидат медицинских наук.

Читайте также Песков назвал Михаила Путина дальним родственником президента

Работал заместителем генерального директора ФГУП «Медтехснаб» Минздрава России, замначальника управления фармацевтической деятельности, обеспечения лекарственными средствами и медицинскими изделиями министерства здравоохранения РФ, руководителем департамента экономического развития здравоохранения, управления финансами и материальными ресурсами Минздрава.

В 2004—2007 годах был начальником медицинского управления ОАО «Газпром», а с 2007 года — заместитель председателя правления ОАО «СОГАЗ». Действительный советник Российской Федерации 3 класса.

При этом в 2007—2018 годы М. Путин был советником председателя правления ПАО «Газпром», отмечает «Газпром».