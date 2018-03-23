Двоюродный племянник Путина избран зампредом правления «Газпрома»
Москва. 23 марта. INTERFAX.RU. Совет директоров «Газпрома» избрал Михаила Путина заместителем председателя правления «Газпрома» сроком на пять лет, говорится в сообщении компании.
Москва. 23 марта. INTERFAX.RU. Совет директоров «Газпрома» избрал Михаила Путина заместителем председателя правления «Газпрома» сроком на пять лет, говорится в сообщении компании.
Ответственный за хозяйственное и
Работал заместителем генерального директора ФГУП «Медтехснаб» Минздрава России, замначальника управления фармацевтической деятельности, обеспечения лекарственными средствами и медицинскими изделиями министерства здравоохранения РФ, руководителем департамента экономического развития здравоохранения, управления финансами и материальными ресурсами Минздрава.
В 2004—2007 годах был начальником медицинского управления ОАО «Газпром», а с 2007 года — заместитель председателя правления ОАО «СОГАЗ». Действительный советник Российской Федерации 3 класса.
При этом в 2007—2018 годы М. Путин был советником председателя правления ПАО «Газпром», отмечает «Газпром».
М. Путин владеет пакетом в 0,000313% акций «Газпрома» — его текущая стоимость составляет около 10 млн рублей.
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