Минспорта РФ отказался от иска к застройщику нижегородского стадиона к ЧМ-2018

Минспорта РФ отказался от иска к застройщику стадиона нижегородского стадиона к ЧМ-2018. По информации картотеки арбитражных дел, арбитражный суд города Москвы рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску Минспорта РФ к АО «Стройтрансгаз» о взыскании с ответчика неустойки по госконтракту от 22 ноября 2014 г. № 22−12−01, пришел к выводу прекратить делопроизводство.