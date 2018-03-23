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18:12 (мск), источник: НТА-Приволжье

Минспорта РФ отказался от иска к застройщику нижегородского стадиона к ЧМ-2018

АО «Стройтрансгаз» ведет строительство стадионов к чемпионату мира по футболу в Волгограде и Нижнем Новгороде.

Источник: AP 2018

Минспорта РФ отказался от иска к застройщику стадиона нижегородского стадиона к ЧМ-2018. По информации картотеки арбитражных дел, арбитражный суд города Москвы рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску Минспорта РФ к АО «Стройтрансгаз» о взыскании с ответчика неустойки по госконтракту от 22 ноября 2014 г. № 22−12−01, пришел к выводу прекратить делопроизводство.

По данным дела, истец отказался от иска.

Напомним, что АО «Стройтрансгаз» ведет строительство стадионов к чемпионату мира по футболу в Волгограде и Нижнем Новгороде.

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