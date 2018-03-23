Минспорта РФ отказался от иска к застройщику нижегородского стадиона к ЧМ-2018
АО «Стройтрансгаз» ведет строительство стадионов к чемпионату мира по футболу в Волгограде и Нижнем Новгороде.
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АО «Стройтрансгаз» ведет строительство стадионов к чемпионату мира по футболу в Волгограде и Нижнем Новгороде.
Минспорта РФ отказался от иска к застройщику стадиона нижегородского стадиона к ЧМ-2018. По информации картотеки арбитражных дел, арбитражный суд города Москвы рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску Минспорта РФ к АО «Стройтрансгаз» о взыскании с ответчика неустойки по госконтракту от 22 ноября 2014 г. № 22−12−01, пришел к выводу прекратить делопроизводство.
По данным дела, истец отказался от иска.
Напомним, что АО «Стройтрансгаз» ведет строительство стадионов к чемпионату мира по футболу в Волгограде и Нижнем Новгороде.
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