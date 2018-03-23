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20:35 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

В Башкирии средние зарплаты чиновников выросли на 10% в 2017 году

В Башкирии в 2017 году средние зарплаты региональных чиновников (служащих органов исполнительной власти субъектов РФ) выросли на 10% по отношению к 2016 году. Об этом сообщает Росстат.

По данным статистиков, она составила 47 369 рублей.

Для сравнения в среднем в ПФО зарплата чиновников выросла в прошлом году на 3,7%, до 45 286 рублей. В среднем по России — на 4%, до 58 757 рублей. В Татарстане официальные зарплаты выросли на 6,7%, до 45 944 рублей, Чувашии на 3,8%, до 37 524 рубля, Нижегородской области на 9,2%, до 55 068 рублей, Чечне на 8,3%, до 36 787 рублей.

Ранее ГорОбзор.ру сообщал, что реальные доходы населения в Башкирии выросли с начала года на 9%. Об этом говорил глава региона Рустэм Хамитов.

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