В Башкирии средние зарплаты чиновников выросли на 10% в 2017 году

Для сравнения в среднем в ПФО зарплата чиновников выросла в прошлом году на 3,7%, до 45 286 рублей. В среднем по России — на 4%, до 58 757 рублей. В Татарстане официальные зарплаты выросли на 6,7%, до 45 944 рублей, Чувашии на 3,8%, до 37 524 рубля, Нижегородской области на 9,2%, до 55 068 рублей, Чечне на 8,3%, до 36 787 рублей.