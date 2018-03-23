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10Луминале-2018
19:17 (мск), источник: Publika.md

Комплекс «Кишинёв-арена» построят между Кишиневом и Ставченами

Парламент изменил назначение земельного участка, отобранного для строительства многофункционального комплекса «Кишинев-арена». Законопроект поддержало большинство депутатов.

Источник: Publika.md

Представлял его спикер Андриан Канду. Он отметил, что участок на границе Кишинева и Ставчен отобрали на основе консультации со специалистами. Его площадь 70 гектаров, на десяти из которых и раскинется спортивно-развлекательный комплекс.

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«Кроме пространства для проведения спортивных и зрелищных мероприятий, там будет находиться олимпийский бассейн и детские развлекательные центры, в том числе аквапарк. То есть многофункциональная арена будет работать как комплекс», — cказал председатель парламента Андриан Канду.

Авторы проекта приветствовали решение депутатов.

«Для нас сегодня это — победа, потому что у нас есть желание создать этот объект. Спортсмены ждут его больше 20-ти лет. Но до сих пор не было политической воли для этого. Сегодня мы сделали первый шаг», — заявил депутат ДПМ Николай Журавский.

Впрочем критики у проекта были. Прежде всего из-за места, выбранного для строительства «Кишинев-арены».

«Кишинев-арена» рассчитана на пять тысяч мест, а затраты на ее строительство оцениваются в 50 миллионов евро.

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