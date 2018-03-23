Комплекс «Кишинёв-арена» построят между Кишиневом и Ставченами
Парламент изменил назначение земельного участка, отобранного для строительства многофункционального комплекса «Кишинев-арена». Законопроект поддержало большинство депутатов.
Парламент изменил назначение земельного участка, отобранного для строительства многофункционального комплекса «Кишинев-арена». Законопроект поддержало большинство депутатов.
Представлял его спикер Андриан Канду. Он отметил, что участок на границе Кишинева и Ставчен отобрали на основе консультации со специалистами. Его площадь 70 гектаров, на десяти из которых и раскинется
«Кроме пространства для проведения спортивных и зрелищных мероприятий, там будет находиться олимпийский бассейн и детские развлекательные центры, в том числе аквапарк. То есть многофункциональная арена будет работать как комплекс», — cказал председатель парламента Андриан Канду.
Авторы проекта приветствовали решение депутатов.
«Для нас сегодня это — победа, потому что у нас есть желание создать этот объект. Спортсмены ждут его больше 20-ти лет. Но до сих пор не было политической воли для этого. Сегодня мы сделали первый шаг», — заявил депутат ДПМ Николай Журавский.
Впрочем критики у проекта были. Прежде всего
«Кишинев-арена» рассчитана на пять тысяч мест, а затраты на ее строительство оцениваются в 50 миллионов евро.
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