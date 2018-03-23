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22:25 (мск), источник: Sputnik.md

Налоговая служба Молдовы предупреждает: что нужно сделать до 26 марта

У молдавских налогоплательщиков остались считанные дни для того, чтобы предоставить декларации о подоходном налоге.

Источник: Sputnik.md
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КИШИНЕВ, 23 мар — Sputnik. Государственная налоговая служба Молдовы обращает внимание, что у граждан, занимающихся предпринимательской деятельностью, а также физлиц, осуществляющие независимую деятельность, есть всего несколько дней для того, чтобы подать декларацию о подоходном налоге.

«Учитывая, что срок представления декларации в этом году приходится на выходной день (25 марта), то ее можно представить до 26 марта», — отмечено в сообщении Налоговой.

При этом подать декларацию можно даже в выходной день. Режим работы подразделений Налоговой службы таков:

24—25 марта — с 08:00 до 15:00; 26 марта — с 08:00 до 19:00.

Ставка налогообложения, применяемая к доходам индивидуальных предпринимателей, составляет 7%, если сумма полученных доходов составляет до 31 тысячи 140 леев, и 18%, если доход превышает эту сумму.

Для физических лиц крайним сроком подачи деклараций о подоходном налоге за 2017 год является 2 мая.

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