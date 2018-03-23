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22:23 (мск), источник: Kazinform

Тарифы на воду повысились в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ — Тарифы на воду, тепло и электроэнергию повысились в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

«С 1 марта подорожает вода для потребителей села Косшагыл Жылыойского района, поставляемая ТОО “Жылыой Тазалык” — с 190,60 до 191,95 тенге. Вода, поставляемая ГКП “Жылыой су” в город Кульсары, подорожала для населения со 150,14 до 157,71, для бюджетных организаций и юридических лиц — с 342,90 до 349,7 тенге за кубометр. В поселке Жана Каратон Жылвойского района цена на воду повысилась с 64 до 120,1 тенге за кубометр. В Курмангазинском районе в селе Акколь тариф на подачу воды по распределительным сетям и магистральным трубопроводам ИП “Есенаманова Е. У.” для населения вырос с 97 до 201 тенге за кубометр, бюджетных организаций — со 100 до 412, юридических лиц — с 383,22 до 412 за кубометр», — сообщает Комитете по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики РК.

Для потребителей КГП «Атырау су арнасы» в городе Атырау тариф сохранен на прежнем уровне: для населения 101,33, для прочих потребителей — 316,72 тенге за кубометр.

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