Витебский автопарк трижды предупреждал власти о перебоях с топливом

Источник: Sputnik.by

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МИНСК, 23 мар — Sputnik. Витебский автобусный парк № 1 трижды предупреждал городские власти о проблемах с топливом, сообщили в пятницу в эфире телеканала ОНТ.

В пятницу утром в областном центре на линию не вышли сразу несколько маршрутов автобусов. Автобусный парк предприятия «Витебскоблавтотранс» задолжал за топливо 950 тысяч рублей и не смог заправить транспортные средства.

Власти Витебска не подтвердили телеканалу данные об обращениях автопарка с жалобами. Чиновники признались, что о проблемах с топливом узнали из интернета. Накануне на сайте автопарка появилась предупреждение о возможных перебоях с транспортным сообщением.