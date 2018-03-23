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23 марта, источник: Sputnik.by

Россельхознадзор заподозрил Беларусь в реэкспорте пекинской капусты

В России подсчитали, что объем поставок пекинской капусты в РФ увеличился в 6 раз.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 23 мар — Sputnik. Россельхознадзор полагает, что Беларусь занимается реэкспортом в РФ пекинской капусты, сообщило в пятницу российское ведомство.

По данным Россельхознадзора, за истекший период 2018 года из Беларуси было ввезено 359 капусты общим весом 6 тысяч тонн.

«Необходимо отметить, что за такой же период 2017 года был произведен ввоз 59 партий общим весом 939,1 тонны. Таким образом, Республика Беларусь увеличила объемы поставок пекинской (китайской) капусты в шесть раз», — говорится в сообщении ведомства.

Как отметили в Россельхознадзоре, поэтому можно сделать вывод, что под видом белорусской на территорию РФ поставляется продукция из третьих стран.

Ранее Россельхознадзор неоднократно вводил ограничения на реэкспорт продуктов через Беларусь. В марте 2017 года глава Минсельхоза России Александр Ткачев заявлял, что республика с момента введения в 2014 году продэмбарго увеличила поставки продовольствия в РФ с 1% до 15%, став перевалочной базой для санкционных продуктов.

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