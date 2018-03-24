В лондонском офисе Cambridge Analytica начался обыск

Источник: AP 2018

ЛОНДОН, 23 марта. /ТАСС/. Следователи службы британского Уполномоченного по вопросам информации приступили к обыску лондонской штаб-квартиры компании Cambridge Analytica менее чем через час после того, как Высокий суд Лондона удовлетворил ходатайство о проведении этой процедуры. Об этом информировало в пятницу агентство Press Association.

По его утверждению, в 20:00 по британскому времени (23:00 мск) следователи по боковой лестнице проникли в офис компании, расположенный на втором этаже здания по улице Нью Оксфорд-стрит.

Три дня назад регулирующая инстанция в области информационной политики, возглавляемая Элизабет Денэм, дала понять, что проверяет сведения о том, что Cambridge Analytica без разрешения собрала личные данные более чем 50 млн пользователей социальной сети Facebook для того, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей.

Изначально информацию об этом распространила газета The New York Times. Как рассказали изданию бывшие сотрудники компании, созданный алгоритм облегчал рассылку пользователям политической рекламы с целью потенциально повлиять на их голоса.

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Как заявили представители соцсети, в 2015 году профессор психологии Кембриджского университета Александр Коган с помощью приложения, созданного им на платформе Facebook, передал Cambridge Analytica массивный объем личных данных пользователей. В том же году соцсеть заблокировала приложение и потребовала от Когана и британской компании удалить данные, однако несколько дней назад в Facebook выяснили, что не вся информация была полностью удалена, в связи с чем аккаунт Cambridge Analytica был заблокирован.