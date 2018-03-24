NYT: Uber испытывал проблемы с беспилотными автомобилями еще до аварии в Аризоне

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НЬЮ-ЙОРК, 24 марта. /ТАСС/. Неприятности при испытаниях беспилотных автомобилей преследовали американскую компанию Uber задолго до аварии, приведшей неделю назад к гибели женщины в городе Темпе (штат Аризона). Об этом сообщила в пятницу в своей электронной версии газета The New York Times.

По данным ее источников, водителям-испытателям Uber еще в прошлом году приходилось брать управление такими машинами на себя чаще, чем их коллегам в конкурирующих компаниях.

Особенно часто это происходило во время движения вблизи строек и мимо грузовиков с высокими бортами.

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Как результат, по состоянию на март текущего года беспилотные автомобили Uber в среднем проезжали в автономном режиме не более 20,9 км. Потом водителям приходилась по тем или иным причинам брать управление на себя. Для сравнения, у компании Google аналогичные показатели достигают чуть более 9 тыс. км езды в автономном режиме, поясняет издание, ссылаясь на документы внутреннего пользования Uber.

Как сообщила ранее газета San Francisco Chronicle со ссылкой на полицию, 18 марта беспилотный автомобиль марки Volvo, двигавшийся в автономном режиме, в Темпе сбил женщину, пересекавшую пешком дорогу в неположенном месте и перевозившую через нее таким образом свой велосипед. Машина была оборудована двумя камерами наблюдения, одна из которых была направлена на дорогу, а другая — на водительское кресло. Полиция проверила видеозаписи с этих камер и обнаружила, что женщина возникла перед транспортным средством слишком неожиданно. Женщина от полученных травм позднее скончалась больнице, избежать этого инцидента якобы было невозможно.