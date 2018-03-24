Порт в Находке закрыли на десять суток из-за загрязнений воздуха
Акционерное общество «Порт Восточные ворота — Приморский завод» привлекли к административной ответственности
Акционерное общество «Порт Восточные ворота — Приморский завод» привлекли к административной ответственности
«В отношении юридического лица, осуществляющего деятельность по перегрузке угля, являющегося источником загрязнения атмосферного воздуха по адресу: Находка, Судоремонтная д.29А, в связи с поступившей жалобой жителя города на загрязнение атмосферного воздуха, проведена внеплановая проверка, согласованная с прокуратурой», — говорится в сообщении.
«Юридическое лицо осуществляет перегрузку угля в больших объёмах. В связи с этим предприятие провело техническое перевооружение, но в нарушение требований СанПин не сделало корректировку установленного размера
По этому факту в отношении юридического лица был составлен протокол об административном правонарушении. Документ направили по подведомственности в Находкинский городской суд.
Исследовав материалы административного дела, суд установил в действиях акционерного общества состав и событие вменяемого административного правонарушения. Постановлением от 22 марта предприятию назначили наказание в виде приостановления деятельности сроком на десять суток.
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