Порт в Находке закрыли на десять суток из-за загрязнений воздуха

«В отношении юридического лица, осуществляющего деятельность по перегрузке угля, являющегося источником загрязнения атмосферного воздуха по адресу: Находка, Судоремонтная д.29А, в связи с поступившей жалобой жителя города на загрязнение атмосферного воздуха, проведена внеплановая проверка, согласованная с прокуратурой», — говорится в сообщении.

Специалисты надзорного ведомства провели осмотр помещений, территорий и находящихся там вещей и документов, принадлежащих данному юридическому лицу. Они обнаружили нарушения в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

«Юридическое лицо осуществляет перегрузку угля в больших объёмах. В связи с этим предприятие провело техническое перевооружение, но в нарушение требований СанПин не сделало корректировку установленного размера санитарно-защитной зоны», — отмечается в пресс-релизе.

По этому факту в отношении юридического лица был составлен протокол об административном правонарушении. Документ направили по подведомственности в Находкинский городской суд.