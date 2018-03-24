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09:58 (мск), источник: Восток Медиа

Порт в Находке закрыли на десять суток из-за загрязнений воздуха

Акционерное общество «Порт Восточные ворота — Приморский завод» привлекли к административной ответственности из-за фактов загрязнения воздуха. Об этом сообщается на официальном сайте управления Роспотребнадзора по Приморскому краю.

«В отношении юридического лица, осуществляющего деятельность по перегрузке угля, являющегося источником загрязнения атмосферного воздуха по адресу: Находка, Судоремонтная д.29А, в связи с поступившей жалобой жителя города на загрязнение атмосферного воздуха, проведена внеплановая проверка, согласованная с прокуратурой», — говорится в сообщении.

Специалисты надзорного ведомства провели осмотр помещений, территорий и находящихся там вещей и документов, принадлежащих данному юридическому лицу. Они обнаружили нарушения в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

«Юридическое лицо осуществляет перегрузку угля в больших объёмах. В связи с этим предприятие провело техническое перевооружение, но в нарушение требований СанПин не сделало корректировку установленного размера санитарно-защитной зоны», — отмечается в пресс-релизе.

По этому факту в отношении юридического лица был составлен протокол об административном правонарушении. Документ направили по подведомственности в Находкинский городской суд.

Исследовав материалы административного дела, суд установил в действиях акционерного общества состав и событие вменяемого административного правонарушения. Постановлением от 22 марта предприятию назначили наказание в виде приостановления деятельности сроком на десять суток.

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