Официально: в Узбекистане с 1 апреля можно будет снять наличную валюту с карты
На сегодняшний день узбекистанцы могут снимать наличную валюту со своих конверсионных карт только за границей.
На сегодняшний день узбекистанцы могут снимать наличную валюту со своих конверсионных карт только за границей.
ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. В Узбекистане с 1 апреля можно будет снять наличную иностранную валюту, приобретенную на международные платежные карты, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Это предусмотрено постановлением президента Узбекистана, подписанным в пятницу.
На сегодняшний день узбекистанцы могут снимать наличную валюту со своих конверсионных карт только за границей. Они также не могут приобрести в узбекских банках наличную валюту, в стране разрешена покупка иностранных денежных средств только с зачислением их на пластиковую карточку.
Здесь важно заметить, что в документе не говорится об открытии прямой продажи наличной валюты населению, а лишь о создании возможности ее снятия с карт через банкоматы. Интересно, что этот процесс также частично ограничат, клиент сможет снимать наличность с «пластика» в пределах лимитов, установленных коммерческими банками.
Кроме того, Шавкат Мирзиёев поручил регулятору до 1 апреля предоставить физическим лицам возможность дистанционного проведения операций
Еще один повод для радости туристам — по всему Узбекистану до 1 ноября появятся автоматизированные пункты обмена валюты, работающие в круглосуточном режиме, особенно в местах, активно посещаемых путешественниками. Сейчас большая часть так называемых обменников расположена в офисах банков и работает с 9:00 до 18:00.
Напомним, что в Узбекистане с 5 сентября 2017 года физические лица получили право продавать валюту банкам по рыночному курсу. Ранее банки принимали ее только по государственному курсу, который был более чем в два раза меньше рыночного.
Покупка валюты осуществляется в конверсионных отделах коммерческих банков с зачислением ее на международные платежные карты, которые можно использовать за границей без
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