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07:53 (мск), источник: ТАСС

Россия предложила Японии создать «зеленый коридор» для фармацевтических компаний

Вице-премьер РФ Ольга Голодец сообщила о планах облегчить доступ японских компаний на российский рынок.

Источник: РИА "Новости"

ОСАКА /Япония/, 24 марта. /ТАСС/. Россия предложила Японии создать так называемый зеленый коридор для компаний, которые занимаются медицинским оборудованием и фармацевтикой. Об этом заявила в субботу вице-премьер РФ Ольга Голодец перед началом встречи с министром экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко.

«Мы предложили проработать возможность реализации так называемого зеленого коридора для компаний, которые занимаются медицинским оборудованием и фармацевтикой. Мы хотим облегчить доступ японских компаний на российский рынок», — подчеркнула она. Во встрече также принимает участие глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

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