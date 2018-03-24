Россия предложила Японии создать «зеленый коридор» для фармацевтических компаний

ОСАКА /Япония/, 24 марта. /ТАСС/. Россия предложила Японии создать так называемый зеленый коридор для компаний, которые занимаются медицинским оборудованием и фармацевтикой. Об этом заявила в субботу
«Мы предложили проработать возможность реализации так называемого зеленого коридора для компаний, которые занимаются медицинским оборудованием и фармацевтикой. Мы хотим облегчить доступ японских компаний на российский рынок», — подчеркнула она. Во встрече также принимает участие глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.
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