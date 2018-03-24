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08:30 (мск), источник: АиФ Уфа

В этом году трассу «Уфа — аэропорт» отремонтируют за 103 млн рублей

В этом году на ремонт трассы «Уфа-аэропорт» направят 103 млн рублей, новое покрытие должно прослужить 4 года. Об этом сообщили в администрации Уфы.

2 апреля этого года Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы проведет аукцион на отбор подрядчика. На устранение колейности и замену асфальта участка от проспекта Юлаева до ее пересечения с федеральной трассой М5 из бюджета Уфы направят до 103,14 млн руб. Работы должны быть исполнены до 25 октября.

Согласно техзаданию, подрядчик должен снять деформированное полотно асфальта глубиной до 7 см и положить новое с нанесением светоотражающей разметки из термопластика. При этом он обязан гарантировать четыре года сохранности верхнего покрытия асфальта. Разметка до уровня износа 25% должна выдержать полгода.

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