Брат Рустама Минниханова потерял в «Татфнодбанке» свыше 9 млн рублей

Согласно опубликованным данным, Раис Нургалиевич Минниханов, зарегистрированный в поселке Лесхоз Сабинского района, обратился в суд с требованием к конкурсному управляющему «Татфондбанка» о включении его в реестр кредиторов из-за 9 117 948 рублей. Официально его должность не называется, но данные полностью совпадают с данными брата Рустама Минниханова, который работает главой Сабинского района и зарегистрирован там же.