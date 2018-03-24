Брат Рустама Минниханова потерял в «Татфнодбанке» свыше 9 млн рублей
Глава Сабинского района РТ Раис Минниханов потерял при крахе «Татфондбанка», как минимум, около 9 млн рублей, информация о деле появилась в судебной картотеке.
Глава Сабинского района РТ Раис Минниханов потерял при крахе «Татфондбанка», как минимум, около 9 млн рублей, информация о деле появилась в судебной картотеке.
Согласно опубликованным данным, Раис Нургалиевич Минниханов, зарегистрированный в поселке Лесхоз Сабинского района, обратился в суд с требованием к конкурсному управляющему «Татфондбанка» о включении его в реестр кредиторов
Требования Минниханов не совсем понятны, возможно, потерянные им средства не были включены в реестр кредиторов либо была включена неполная сумма.
Суд рассмотрит дело 5 апреля.
Напомним, ранее сообщалось, что у государственного советника Татарстана Минтимера Шаймиева в Татфондбанке застряли более 13 млн рублей.
3 марта прошлого года ЦБ отозвал лицензии у трех татарстанских банков — Татфондбанка, «ИнтехБанка» и «Анкор банка».
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