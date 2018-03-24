Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Савченко обратилась с прошением к Путину
Европарламент сразу же отреагировал на арест Савченко
В Сети появился архивный снимок Олега Янковского с внучкой
Как обманывают покупателей жилья: 5 приемов мошенников
Елена Захарова похвасталась букетами от поклонников
Путин о российско-китайском взаимодействии Китайский журналист задал Путину вопрос о новом содержании, которым будут наполнены отношения РФ и КНР
Савченко обратилась с прошением к Путину
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
Мэй передала Меркель доказательства вины РФ в отравлении Скрипаля
ВВС: Скрипаль отправлял Путину письмо с просьбой
Российскую «Кухню» назвали неуязвимой для систем ПРО США
Супруг сфотографировал Ратажковски без одежды
Жена Олега Газманова раскрыла секрет своей молодости
В Госдуме объяснили оправдание Слуцкого
Женщина, которой муж отрубил руки, получила бионические протезы
Найдена новая причина синдрома хронической усталости
ЕС дорого заплатит за высылку дипломатов РФ по требованию Мэй
Увеличение пенсий с 1 апреля: кому и на сколько
Фоторепортажи
45Состоялись выборы президента России
10«Гринпис» готовит заповедник в Антарктике
11:30 (мск), источник: Вести - Калининград

Стадион «Калининград» ввели в эксплуатацию

Калининградский стадион на Октябрьском острове официально введён в эксплуатацию. Соответствующее разрешение было выдано в пятницу, 23 марта. Об этом сообщается на странице ФГУП «Спорт-Инжиниринг» во «Вконтакте».

Источник: Вести - Калининград

«Это стадион на 35 тысяч зрительских мест расположен на острове Октябрьский между руслами рек Старая и Новая Преголя. Его характерная особенность в том, что он построен на свайном фундаменте, а в его оформлении использованы мотивы балтийской природы», — цитируется в сообщении министр спорта Российской Федерации Павел Колобков.

«Наша арена одна из первых получила разрешение на ввод в эксплуатацию. Главный спортивный объект чемпионата готов к организации футбольных матчей. Правительство Калининградской области в свою очередь оказывало все необходимое содействие в реализации проекта. Сейчас в центре внимания — подготовка транспортной инфраструктуры и благоустройство территории вокруг стадиона», — отметил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Первым тестовым матчем на новой арене станет игра местной «Балтики» с «Крыльями Советов» 11 апреля. Во время Чемпионата мира здесь будут сыграны четыре матча группового этапа. Стадион «Калининград» станет домашней ареной для ФК «Балтика».

Во время загрузки произошла ошибка.
Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 В Сети обсуждают новое фото Волочковой с вывалившимся животом
Цена жизни 250 тысяч: стало известно, где утопили пропавшую семью
Сборная России по футболу проиграла бразильцам
Тарасова прокомментировала выступление фигуристки Загитовой
СМИ: 20 стран Евросоюза готовы выслать российских дипломатов
Толстый кот оригинально остановил драку (видео)
С потребителей могут снять ответственность за электросчетчики
Госдеп прокомментировал возможную высылку дипломатов РФ из США
В Екатеринбурге взорвали недостроенную телебашню
Спорт
Бразилия уничтожила Россию в «Лужниках» Сборная России крупно проиграла команде Бразилии в контрольном матче в «Лужниках»
Авто
Volkswagen Touareg третьего поколения: все самое интересное В Пекине прошла презентация нового поколения Volkswagen Touareg. «Авто Mail.Ru» вел прямую трансляцию из Китая
Hi-Tech
В России создали уникальный прибор Его разработали в госкорпорации «Росатом».
Кино
Федор Добронравов перенес инсульт Сейчас состояние актера нормализовалось, и уже в начале апреля он планирует выйти на сцену
Недвижимость
Как обманывают покупателей недвижимости: 5 приемов мошенников
Самый дорогой дом в Москве продается за 1 млрд рублей
В Москве построят новые бомбоубежища в рамках реновации
В Венесуэле разрешили покупать недвижимость за новую криптовалюту
Леди
Прийти на шоу «Холостяк» и выжить: история участницы-феминистки Участница 6 сезона шоу «Холостяк» феминистка Елена Рыдкина не побоялась прийти на одну из самых сексистских передач на ТВ и рассказала, что из этого получилось.
Дети
В Сети появился архивный снимок Олега Янковского с внучкой Судя по всему, фотография была сделана в середине 90-х годов.
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь