Стадион «Калининград» ввели в эксплуатацию

«Это стадион на 35 тысяч зрительских мест расположен на острове Октябрьский между руслами рек Старая и Новая Преголя. Его характерная особенность в том, что он построен на свайном фундаменте, а в его оформлении использованы мотивы балтийской природы», — цитируется в сообщении министр спорта Российской Федерации Павел Колобков.
«Наша арена одна из первых получила разрешение на ввод в эксплуатацию. Главный спортивный объект чемпионата готов к организации футбольных матчей. Правительство Калининградской области в свою очередь оказывало все необходимое содействие в реализации проекта. Сейчас в центре внимания — подготовка транспортной инфраструктуры и благоустройство территории вокруг стадиона», — отметил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
Первым тестовым матчем на новой арене станет игра местной «Балтики» с «Крыльями Советов» 11 апреля. Во время Чемпионата мира здесь будут сыграны четыре матча группового этапа. Стадион «Калининград» станет домашней ареной для ФК «Балтика».
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