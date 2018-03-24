Движение транспорта временно ограничат на двух мостах трассы М-7 в Нижегородской области
Движение транспорта временно ограничат на двух мостах трассы М-7 «Волга» в Нижегородской области.
Движение транспорта временно ограничат на двух мостах трассы М-7 «Волга» в Нижегородской области.
Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в ФКУ «Упрдор Москва — Нижний Новгород», временные ограничения введут в Кстовском и Воротынском районах, где будут ремонтироваться мосты через реки Кудьма (правый) на 447-м км и Гремячка на 552-м км.
На дорожных переправах ремонтники произведут замену балок и опор пролетных строений, барьерного и перильного ограждений, а также обновят мостовое полотно.
При этом на мосту через Кудьму проезжую часть сузят до одной полосы с организацией реверсивного движения со светофором, а на мосту через Гремячку для движения будут доступны две полосы.
Ограничение движения на обоих объектах продлится до конца 2018 года. В течение этого времени скорость движения в местах проведения работ ограничат 40 км/ч.
Ранее сообщалось, что более 100 км федеральных трасс планируется отремонтировать в Нижегородской области в 2018 году.
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