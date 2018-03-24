В Госдуме рассказали о планах Ислямова взять под контроль перевозки в Крым

Источник: РИА "Новости"

По его словам, в приграничной с Крымом Херсонской области назревает скандал между местными перевозчиками и представителями Ислямова, которым поставлена задача взять под полный контроль транспортный бизнес в районе железнодорожного вокзала в Новоалексеевке — ближайшем к Крыму действующем крупном железнодорожном узле.

«Ислямов пытается легализовать свой бизнес-заход в Крым, для этого выбраны маршрутные и транспортные перевозки. Используя свое влияние на коррумпированных херсонских чиновников, организатор блэкаута собирается монополизировать транспортный рынок между Крымом и Херсонской областью. Фактически получается, что каждый автобус, на котором поедут крымчане, это пополнение ислямовской казны и оплата диверсионных акций против Крыма. А тех владельцев маршрутных перевозок, которые останутся без работы, в случае возмущения Ислямов подавит силовым путем, используя «ручных радикалов», — сказал Бальбек.

Он подчеркнул, что среди перевозчиков много крымских татар, проживающих в Херсонской области. «Теперь их хотят лишить единственного заработка. К нам поступают жалобы от местного населения на бесчинства, которые творят радикалы Ислямова», — подчеркнул Бальбек.

Депутат не исключает, что скандал в приграничном регионе может перейти к открытым столкновениям между радикалами и местным населением.