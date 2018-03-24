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11:20 (мск), источник: РИА Новости

В Госдуме рассказали о планах Ислямова взять под контроль перевозки в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар — РИА Новости, Виктор Лященко. Транспортные пассажирские перевозки в Крым из Украины могут попасть под контроль одного из организаторов блокады крымского полуострова Ленура Ислямова, сообщил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, в приграничной с Крымом Херсонской области назревает скандал между местными перевозчиками и представителями Ислямова, которым поставлена задача взять под полный контроль транспортный бизнес в районе железнодорожного вокзала в Новоалексеевке — ближайшем к Крыму действующем крупном железнодорожном узле.

«Ислямов пытается легализовать свой бизнес-заход в Крым, для этого выбраны маршрутные и транспортные перевозки. Используя свое влияние на коррумпированных херсонских чиновников, организатор блэкаута собирается монополизировать транспортный рынок между Крымом и Херсонской областью. Фактически получается, что каждый автобус, на котором поедут крымчане, это пополнение ислямовской казны и оплата диверсионных акций против Крыма. А тех владельцев маршрутных перевозок, которые останутся без работы, в случае возмущения Ислямов подавит силовым путем, используя «ручных радикалов», — сказал Бальбек.

Он подчеркнул, что среди перевозчиков много крымских татар, проживающих в Херсонской области. «Теперь их хотят лишить единственного заработка. К нам поступают жалобы от местного населения на бесчинства, которые творят радикалы Ислямова», — подчеркнул Бальбек.

Депутат не исключает, что скандал в приграничном регионе может перейти к открытым столкновениям между радикалами и местным населением.

Ислямов успел поработать вице-премьером в российском Крыму, однако был отправлен в отставку за неэффективную работу, после чего покинул полуостров. Позднее ему предъявили заочное обвинение в диверсии, в результате которой в ноябре 2015 года был полностью обесточен Крым. Также он стал фигурантом уголовного дела, которое ФСБ возбудило после создания вооруженного батальона на юге Украины у границ Крыма.

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