Проект онкологического центра в Калининграде прошёл госэкспертизу

«Мы продолжаем поэтапно двигаться в плане реализации этого, безусловно, очень знакового для региона проекта, и получение положительного заключения госэкспертизы — очередной серьезный шаг в этом процессе, — отметил Антон Алиханов. — Мы благодарны Правительству и Президенту РФ за поддержку строительства объекта, и, со своей стороны, можем заверить и федеральные власти, и наших жителей, в том, что мы приложим все силы, для того чтобы его возведение началось как можно быстрее».