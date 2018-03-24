У «Озерков» снесли торговый центр

В комитете по контролю за имуществом, который отвечает за очистку города от незаконных объектов, «Фонтанке» подтвердили, что демонтаж провел подведомственный ему Центр повышения эффективности использования государственного имущества.

По данным ведомства, договор с городом об аренде участка у владельца сооружения ЗАО «Лифлет» истек 1 марта, Смольный его продлевать не стал. Но торговцы добровольно покидать участок отказались. Освобождение помещений началось 23 марта, само здание было снесено утром 24 марта.