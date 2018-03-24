У «Озерков» снесли торговый центр
В Выборгском районе
В Выборгском районе
Фотографии руин прислал 24 марта читатель «Фонтанки».
В комитете по контролю за имуществом, который отвечает за очистку города от незаконных объектов, «Фонтанке» подтвердили, что демонтаж провел подведомственный ему Центр повышения эффективности использования государственного имущества.
По данным ведомства, договор с городом об аренде участка у владельца сооружения ЗАО «Лифлет» истек 1 марта, Смольный его продлевать не стал. Но торговцы добровольно покидать участок отказались. Освобождение помещений началось 23 марта, само здание было снесено утром 24 марта.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.