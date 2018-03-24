Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Федор Добронравов перенес инсульт
Европарламент сразу же отреагировал на арест Савченко
Денис Клявер снял в клипе девочку-блогера, которую довели до слез фанаты
Как Наталья Селезнева на самом деле получила роль в "Операции Ы"
Дима Билан успокоил поклонников, волнующихся о его здоровье
Путин поблагодарил россиян за единство Глава государства поблагодарил россиян за поддержку. «Спасибо вам большое за результат», — сказал он
Савченко обратилась с прошением к Путину
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
На чем майор Путин ездил по ГДР: откровения сослуживцев
Россиянин вживил себе ключ от авто (и не только)
США заключают с Украиной военный контракт - СМИ
Путин об ответе на вероятное решение уничтожить РФ
Мелания Трамп вручила женщинам награды за мужество
Анастасия Волочкова показала, как обнаженной парится в бане
Лондон пошел на уступку Москве по делу Скрипаля – СМИ
МО Германии: Путин давно перестал быть партнёром
Как обманывают покупателей жилья: 5 приемов мошенников
Как недорого обновить интерьер старой квартиры
Фоторепортажи
10Луминале-2018
8Подготовка к выборам президента РФ
17:37 (мск), источник: БЕЛТА

В Могилевской области пересмотрят размер платы за проживание в общежитиях

Две жительницы Могилева обратились к губернатору по вопросу непомерно высокой оплаты проживания в общежитии.

Источник: БЕЛТА

24 марта, Могилев /Сергей Кулягин — БЕЛТА/. В Могилевской области пересмотрят размер платы за проживание в общежитиях госжилфонда.

Читайте также
Дополнительные поезда запустит БЖД к апрельским «длинным» выходным

Соответствующие поручение председатель облисполкома Владимир Доманевский дал сегодня во время прямой телефонной линии с населением региона, передает корреспондент БЕЛТА.

Две жительницы Могилева обратились к губернатору по вопросу непомерно высокой оплаты проживания в общежитии. В месяц за комнату в одном случае нужно платить Вr70, в другом — около Вr90, что для семей, воспитывающих детей, немало. В то же время условия проживания в общежитии оставляют желать лучшего, тем более что жильцы сами занимаются ремонтом комнаты и благоустройством прилегающей к общежитию территории.

По мнению Владимира Доманевского, с вопросом размера платы за проживание в общежитиях нужно детально разобраться, как и с ситуацией по ремонту.

«На мой взгляд, плата за проживание в общежитиях завышена, и наши люди еще не настолько богатые, чтобы вносить такие большие суммы. Нам нужно в ближайшее время провести совещание со всеми заинтересованными службами, рассчитать действительную стоимость всех затрат стоимости квадратного метра, а затем принять объективное решение в соответствии с действующим законодательством», — поручил председатель облисполкома.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Гороскоп на неделю с 26 марта по 1 апреля
Бензовоз столкнулся с легковушкой в Минске
В Генштабе России назвали возможные особенности войн будущего
Футболистов сборной нашли в баре после разгрома от Бразилии
Песков: Путин никому не позволит заступать за красные линии
Павел Грудинин записал видеоролик со сбриванием усов
Константин Райкин попал в базу данных сайта «Миротворец»
В минюсте Украины рассказали о ситуации с голодовкой Савченко
Ким Уайлд рассказала, как вернулась в музыку
Спорт
Российский фигурист дважды упал и завоевал бронзу Михаил Коляда завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира в Милане, несмотря на два падения во время исполнения произвольной программы
Авто
Новый Volkswagen Touareg: что понравилось, что разочаровало После прямой трансляции премьеры Volkswagen Touareg мы взяли небольшую паузу, подумали и поняли, что нам понравилось в новой машине, а что нет. Конечно, это лишь первые впечатления, но очень часто именно они самые правильные
Hi-Tech
В России создали уникальный прибор Его разработали в госкорпорации «Росатом».
Кино
Любовь как она есть: все стадии отношений в 15 сериалах Неловкие первые свидания, восторженная влюбленность, полный трудностей и радостей брак, расставания и новые встречи — все возможные и даже самые невероятные варианты развития отношений в нашей сериальной подборке
Недвижимость
СК возбудил дело о мошенничестве при строительстве арены «Санкт-Петербург»
Екатеринбуржцы не хотят сноса телебашни (и прыгают с нее с парашютом)
Госдума приняла законопроект об оплате ЖКУ без посредников
Как обманывают покупателей недвижимости: 5 приемов мошенников
Леди
Ленивый спорт: как убрать живот с помощью цветов и шоколадки Грядет очередной понедельник и новое обещание взять свою фигуру в руки и сделать ее идеальной к пляжному сезону
Дети
Ксения Собчак показала поклонникам «беременное» фото Телеведущая подогрела слухи о своем интересном положении.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь