Источник: БЕЛТА

24 марта, Могилев /Сергей Кулягин — БЕЛТА/. В Могилевской области пересмотрят размер платы за проживание в общежитиях госжилфонда.

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Соответствующие поручение председатель облисполкома Владимир Доманевский дал сегодня во время прямой телефонной линии с населением региона, передает корреспондент БЕЛТА.

Две жительницы Могилева обратились к губернатору по вопросу непомерно высокой оплаты проживания в общежитии. В месяц за комнату в одном случае нужно платить Вr70, в другом — около Вr90, что для семей, воспитывающих детей, немало. В то же время условия проживания в общежитии оставляют желать лучшего, тем более что жильцы сами занимаются ремонтом комнаты и благоустройством прилегающей к общежитию территории.

По мнению Владимира Доманевского, с вопросом размера платы за проживание в общежитиях нужно детально разобраться, как и с ситуацией по ремонту.