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14:29 (мск), источник: Sputnik.md

Жителям Молдовы будут возвращать деньги за газ

У бухгалтеров предприятия «Moldovagaz» в этом месяце прибавится работы: им предстоит сделать перерасчет денежных сумм, которые следует вернуть рядовым потребителям.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 24 мар — Sputnik. Административный совет Национального агентства по регулированию в энергетике понизил ранее установленные тарифы на природный газ на 20,3 процента.

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Бытовые потребители, которые расходуют менее 30 кубометров природного газа ежемесячно, теперь будут платить 4 лея 70 банов за куб, что значительно меньще предыдущей цены в 5 леев 89 банов.

Те, кто потребляет свыше 30 кубометров природного газа, теперь будут платить по 4 лея 89 банов, по сравнению с предыдущим тарифом в 6 леев 13 банов.

Генеральный директор НАРЭ Тудор Копач заявил, что в нынешнем году бытовые потребители газа заплатят, в среднем, меньше на полтора миллиарда леев.

Копач также заявил, что новые тарифы вступают в силу с 1 января 2018 года. Таким образом, предприятие-поставщик проведет перерасчет уже оплаченных квитанций и вернет деньги простому потребителю.

«Эти тарифы будут действительны в течение всего 2018 года. Предприятию “Moldovagaz” следует провести перерасчет с 1 января текущего года», — заявил Копач.

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