Жителям Молдовы будут возвращать деньги за газ
У бухгалтеров предприятия «Moldovagaz» в этом месяце прибавится работы: им предстоит сделать перерасчет денежных сумм, которые следует вернуть рядовым потребителям.
У бухгалтеров предприятия «Moldovagaz» в этом месяце прибавится работы: им предстоит сделать перерасчет денежных сумм, которые следует вернуть рядовым потребителям.
КИШИНЕВ, 24 мар — Sputnik. Административный совет Национального агентства по регулированию в энергетике понизил ранее установленные тарифы на природный газ на 20,3 процента.
Бытовые потребители, которые расходуют менее 30 кубометров природного газа ежемесячно, теперь будут платить 4 лея 70 банов за куб, что значительно меньще предыдущей цены в 5 леев 89 банов.
Те, кто потребляет свыше 30 кубометров природного газа, теперь будут платить по 4 лея 89 банов, по сравнению с предыдущим тарифом в 6 леев 13 банов.
Генеральный директор НАРЭ Тудор Копач заявил, что в нынешнем году бытовые потребители газа заплатят, в среднем, меньше на полтора миллиарда леев.
Копач также заявил, что новые тарифы вступают в силу с 1 января 2018 года. Таким образом,
«Эти тарифы будут действительны в течение всего 2018 года. Предприятию “Moldovagaz” следует провести перерасчет с 1 января текущего года», — заявил Копач.
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