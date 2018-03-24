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15:15 (мск), источник: "Российская газета"

Как работают строители Крымского моста в условиях штормового ветра

Непростым выдался нынешний сезон для строителей Крымского моста: больше месяца им пришлось работать в условиях штормового ветра.

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18
фотографий
18
фотографий

— 800 штормовых часов было в этом сезоне, — пояснил замначальника ФКУ Упрдор «Тамань» Кайрат Турсунбеков. — Зима вроде бы теплее, чем в прошлом году, но гораздо ветренее. Сначала строительства мы учитывали погодные условия, старались максимально использовать каждый погожий час, поэтому давно идем с опережением графика.

Порывы ветра достигали 23 метров в секунду. Сейчас подъемные краны остановлены, на морских участках тоже не ведутся работы, зато активизировались асфальтоукладчики. Все это накануне могли наблюдать корреспонденты «РГ».

Поднявшись на высоту в 35 метров над уровнем моря, мы прошли по уже готовому асфальто-бетонному покрытию под арочными сводами транспортного перехода. Это примерно 12-этажный дом — самая высокая точка уникальной конструкции. Установленные здесь две белоснежные арки напоминают крылья гигантской птицы. Они поднимаются вверх еще на 40 метров, а внизу под нами бурлили воды Керченского пролива. Здесь, на высоте, ветер буквально сбивал с ног, и было удивительно наблюдать, что строители продолжают свое дело даже при таких погодных условиях.

Рабочие укладывали гидроизоляцию — нагревали железную поверхность и застилали изоляционные листы. Потом на них пойдет укладка асфальта. Этот процесс продолжается на двух участках будущей трассы — пятом и шестом, на остальных он уже завершен.

— Мы приступили к обустройству нижних слоев асфальтобетона на морских участках, — пояснил замначальника ФКУ Упрдор «Тамань» Кайрат Турсунбеков. — Планируем эту работу завершить в апреле и подойти к открытию движения по автодорожному мосту в мае.

По его словам, автомобильная мостовая трасса уже заасфальтирована на 70 процентов — 14 из 19 километров. Помимо этого продолжается обустройство барьерного ограждения, там работы выполнены на 60 процентов. К настоящему моменту смонтировано 70 процентов элементов искусственного освещения. Одновременно с опережением ведется строительство железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив. Готовность этой ветки составляет порядка 60 процентов.

Как уточнил Тургунбеков, уже практически завершено устройство свайного основания — из более трех тысяч свай осталось погрузить примерно 120. Из 307 опор железнодорожного моста возведено 217 и собрана почти треть металлоконструкций — 60 из 160 тысяч.

Напомним, ранее в Минтрансе РФ сообщили о том, что запуск движения по Крымскому мосту через Керченский пролив будет проходить в два этапа. Такая схема связана с тем, что строители планируют ввести автодорожную часть Крымского моста в эксплуатацию со значительным опережением — в мае 2018 года.

— На первом этапе — сразу после ввода моста — проезд будет открыт для легкового транспорта и автобусов, обеспечивающих пассажирские перевозки. Открытие движения для грузового транспорта планируется на втором этапе — в конце 2018 года, как и было намечено первоначальными графиками, — сообщается на сайте министерства.

При этом грузовой транспорт, который принимает участие в строительстве железнодорожной части моста, сможет передвигаться по дороге сразу после ее открытия. Как пояснили в ведомстве, поэтапный запуск движения должен оптимизировать потоки машин в пиковый летний сезон. Планируется, что в мае будет обеспечен сквозной проезд на 40-километровом автоподходе со стороны таманского берега (от существующей федеральной трассы А-290 до Крымского моста), без ввода в эксплуатацию транспортных развязок с местной дорожной сетью.

Одновременно на крымской стороне к открытию движения в рабочем режиме будет готов автоподход от Крымского моста до развязки с трассой «Таврида». Далее движение будет идти по двум полосам существующей дороги Керчь — Симферополь.

Кроме того, к концу 2018 года должны быть готовы две новые полосы «Тавриды» (трасса Керчь — Симферополь — Севастополь), а также включены в полном объеме автоподходы к Крымскому мосту. От фарватера несколько километров спускаемся вниз к острову Тузла. Здесь уже полностью готов участок дороги — заасфальтированное полотно, стоят мачты освещения, информационные табло. Сейчас рабочие заканчивают монтаж дорожных ограждений.

— В мае так будет будут выглядеть все 19 километров трассы транспортного перехода, — сказал Кайрат Турсунбеков. — Приезжайте, убедитесь сами.

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