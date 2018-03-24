Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бандерас в образе Пикассо представил новый сериал
Дипломат рассказал, что будет с РФ, если Скрипаль умрет
Невеста Роналду показала, как учит детей плавать
Как обманывают покупателей жилья: 5 приемов мошенников
Анастасия Волочкова показала, как обнаженной парится в бане
Путин поблагодарил россиян за единство Глава государства поблагодарил россиян за поддержку. «Спасибо вам большое за результат», — сказал он
Назван вариант мести России, которой боится Британия
СМИ: Киевляне массово покидают город
На чем майор Путин ездил по ГДР: откровения сослуживцев
Россиянин вживил себе ключ от авто (и не только)
США заключают с Украиной военный контракт - СМИ
Путин об ответе на вероятное решение уничтожить РФ
Мелания Трамп вручила женщинам награды за мужество
Анастасия Волочкова показала, как обнаженной парится в бане
Путин не сможет простить действия США в Сирии – СМИ
Савченко: будут делиться границы и Украины, и РФ
Как обманывают покупателей жилья: 5 приемов мошенников
В Москве построят новые бомбоубежища
Фоторепортажи
8Российские дипломаты покинули посольство в Лондоне
10Сакура в цвету
15:20 (мск), источник: НТА-Приволжье

Готовность станции метро «Стрелка» в Нижнем Новгороде достигла 96%

Нижний Новгород. 24 марта. НТА-Приволжье — Готовность станции метро «Стрелка» в Нижнем Новгороде достигла 96%. Об этом в ходе совместной инспекции с комиссией FIFA на стадион «Нижний Новгород» сообщил и.о. замгубернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский.

По его словам, в настоящее время ведётся отделка станции.

«Осталась буквально отделка колонн, установка люстр и слаботочных систем», — заявил он, добавив, что после этого останется только получение сертификации безопасности, которое планируется в течение апреля.

«Мы сегодня абсолютно не видим рисков. Станция будет запущена не позднее 30 апреля», — подчеркнул и.о. замгубернатора Дмитрий Сватковский.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область получит 645,5 млн рублей из резервного фонда правительства РФ на завершение строительства станции метро «Стрелка».

По словам Дмитрия Сватковского эти средства выделены в связи с изменениями в регламентах на протяжении подготовки, в том числе и в регламентах по безопасности станции.

Напомним, в начале марта сообщалось, что строительство станции метро «Стрелка» к чемпионату мира по футболу 2018 в Нижнем Новгороде идёт с отставанием графика. Об этом заявил заместитель главы горадминистрации Анатолий Молев на заседании постоянной комиссии Думы Нижнего Новгорода по развитию города, строительству и архитектуры.

По его словам, с целью ликвидации такого отставания и своевременного завершения строительства были дополнительно привлечены субподрядчики, организован круглосуточный режим работы.

СПРАВКА

Цена контракта строительства станции метро «Стрелка» составляет 10,396 млрд. рублей, в том числе 6,226 млрд рублей — из федерального, 3,832 млрд рублей — из областного и 21 млн рублей — из городского бюджетов.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

В Генштабе России назвали возможные особенности войн будущего
Тарасова прокомментировала выступление фигуристки Загитовой
Толстый кот оригинально остановил драку (видео)
СМИ: 20 стран Евросоюза готовы выслать российских дипломатов
Павел Грудинин записал видеоролик со сбриванием усов
Смолов объяснил молчание футболистов фразой «никто и не играл»
В Екатеринбурге взорвали недостроенную телебашню
Спорт
Бразилия уничтожила Россию в «Лужниках» Сборная России крупно проиграла команде Бразилии в контрольном матче в «Лужниках»
Авто
Новый Volkswagen Touareg: что понравилось, что разочаровало После прямой трансляции премьеры Volkswagen Touareg мы взяли небольшую паузу, подумали и поняли, что нам понравилось в новой машине, а что нет. Конечно, это лишь первые впечатления, но очень часто именно они самые правильные
Hi-Tech
В России создали уникальный прибор Его разработали в госкорпорации «Росатом».
Кино
Любовь как она есть: все стадии отношений в 15 сериалах Неловкие первые свидания, восторженная влюбленность, полный трудностей и радостей брак, расставания и новые встречи — все возможные и даже самые невероятные варианты развития отношений в нашей сериальной подборке
Недвижимость
Самый дорогой дом в Москве продается за 1 млрд рублей
Екатеринбуржцы не хотят сноса телебашни (и прыгают с нее с парашютом)
В Москве построят новые бомбоубежища в рамках реновации
Госдума приняла законопроект об оплате ЖКУ без посредников
Леди
Ленивый спорт: как убрать живот с помощью цветов и шоколадки Грядет очередной понедельник и новое обещание взять свою фигуру в руки и сделать ее идеальной к пляжному сезону
Дети
Ксения Собчак показала поклонникам «беременное» фото Телеведущая подогрела слухи о своем интересном положении.
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь