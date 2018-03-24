Готовность станции метро «Стрелка» в Нижнем Новгороде достигла 96%

По его словам, в настоящее время ведётся отделка станции.

«Осталась буквально отделка колонн, установка люстр и слаботочных систем», — заявил он, добавив, что после этого останется только получение сертификации безопасности, которое планируется в течение апреля.

«Мы сегодня абсолютно не видим рисков. Станция будет запущена не позднее 30 апреля», — подчеркнул и.о. замгубернатора Дмитрий Сватковский.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область получит 645,5 млн рублей из резервного фонда правительства РФ на завершение строительства станции метро «Стрелка».

По словам Дмитрия Сватковского эти средства выделены в связи с изменениями в регламентах на протяжении подготовки, в том числе и в регламентах по безопасности станции.

Напомним, в начале марта сообщалось, что строительство станции метро «Стрелка» к чемпионату мира по футболу 2018 в Нижнем Новгороде идёт с отставанием графика. Об этом заявил заместитель главы горадминистрации Анатолий Молев на заседании постоянной комиссии Думы Нижнего Новгорода по развитию города, строительству и архитектуры.

По его словам, с целью ликвидации такого отставания и своевременного завершения строительства были дополнительно привлечены субподрядчики, организован круглосуточный режим работы.

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