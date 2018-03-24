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15:19 (мск), источник: Sputniknews.kz

В казахстанские компании стали больше инвестировать

Увеличение инвестиций затронуло почти все регионы Казахстана, больше всего денег вкладывается в строительство.

Источник: Sputniknews.kz
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АСТАНА, 24 мар — Sputnik. Инвестиции в казахстанские компании значительно выросли.

В январе-феврале этого года объем вложений в основной капитал составил около 1,2 триллиона тенге, это на 54,4% выше показателей за аналогичный период прошлого года, сообщает финансовое издание LS.

За два месяца объем работ по строительству и капитальному ремонту зданий составил 567,1 миллиарда тенге. На приобретение машин и оборудования было потрачено 418,8 миллиарда тенге, а прочие затраты были равны 201,4 миллиарда тенге.

Увеличение инвестиций наблюдалось в 14 регионах страны. Наибольший рост вложений наблюдался в Южно-Казахстанской и Атырауской областях.

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