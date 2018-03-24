В казахстанские компании стали больше инвестировать
Увеличение инвестиций затронуло почти все регионы Казахстана, больше всего денег вкладывается в строительство.
Увеличение инвестиций затронуло почти все регионы Казахстана, больше всего денег вкладывается в строительство.
АСТАНА, 24 мар — Sputnik. Инвестиции в казахстанские компании значительно выросли.
В
За два месяца объем работ по строительству и капитальному ремонту зданий составил 567,1 миллиарда тенге. На приобретение машин и оборудования было потрачено 418,8 миллиарда тенге, а прочие затраты были равны 201,4 миллиарда тенге.
Увеличение инвестиций наблюдалось в 14 регионах страны. Наибольший рост вложений наблюдался в
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