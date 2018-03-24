Узбекистан увеличит экспорт электричества в Афганистан на 70 процентов
Узбекистан в текущем году поставит Афганистану два миллиарда кВт/ч электроэнергии.
Узбекистан в текущем году поставит Афганистану два миллиарда кВт/ч электроэнергии.
ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Узбекистан и Афганистан подписали контракт на экспорт в этом году 2 миллиардов кВт/ч электроэнергии, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Об этом в субботу в Ташкенте заявил заместитель председателя правления «Узбекэнерго» Шухрат Шералиев.
«С 2002 года Узбекистан поставляет электроэнергию в Афганистан по ежегодно заключаемым прямым договорам с учетом потребности афганской стороны. В 2002 году объем поставки составлял всего 62 миллиона Квт/ч. С каждым годом этот объем увеличивался, потом он достиг 200 миллионов кВт/ч. В 2018 году есть контракт на поставку примерно двух миллиардов кВт/ч электроэнергии», — рассказал он.
По его словам, эти объемы далеко не предел, и после строительства новой линии электропередач Сурхон —
Кроме того, заметил Шералиев, у республики появится возможность выхода на новые рынки сбыта, в частности отправлять энергию в Пакистан.
Накануне директор
На сегодняшний день Узбекистан является одним из основных поставщиков электроэнергии для Афганистана, где ощущается острый дефицит электричества. Представители афганской стороны ранее в ходе переговоров не раз заявляли, что
Для обеспечения их бесперебойности в 2009 году было завершено сразу два крупных проекта. В частности, запущена новая линия электропередачи протяженностью 43 км, связавшая Сурхандарьинскую область Узбекистана с афганской провинцией Хайратон. Кроме того, в конце 2009 года была завершена прокладка линии, связавшей подстанции «Гузар» и «Сурхан» в Сурхандарьинской области.
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