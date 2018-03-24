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15:53 (мск), источник: НТА-Приволжье

Комиссия FIFA оценила готовность стадиона «Нижний Новгород»

Нижний Новгород. 24 марта. НТА-Приволжье — Комиссия FIFA оценила готовность стадиона «Нижний Новгород».

Источник: НТА-Приволжье

Как сообщил в ходе инспекции комиссии FIFA на стадион «Нижний Новгород» 24 марта генеральный директор оргкомитета по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу «Россия-2018» Алексей Сорокин, с момента его прошлого приезда проделана большая работа.

«Нижний Новгород крайне важный для нас город. Здесь пройдут не только групповые матчи, но и игры 1/8, ¼ финала. Сюда приедут очень серьёзные команды. Город привычный вполне к приёму большого количества посетителей. Проделана большая работа», — заявил он.

По словам директора департамента FIFA по проведению соревнований и мероприятий Колина Смита, в ближайшее время начнётся подготовка временной инфраструктуры для ЧМ-2018 вокруг стадиона.

«Мы рады слышать, что стадион получил сертификат ввода в эксплуатацию, сейчас идут последние отделочные работы и сейчас основной фокус будет на возведении временной инфраструктуры для чемпионата мира. Для кубка мира нам понадобится больше инфраструктуры, поэтому будет строиться большое количество временной инфраструктуры для СМИ и зон гостеприимства», — отметил Смит.

Напомним, 23 марта стало известно, что стадион «Нижний Новгород» получил разрешение на ввод в эксплуатацию.

Ранее сообщалось, что 15 апреля на объекте начнутся тестовые матчи. Так, 15 апреля «Олимпиец» встретится с ФК «Зенит 2» из Санкт- Петербурга, 28 апреля с волгоградским «Ротором», 6 мая с владивостокским клубом «Луч Энергия». При этом на первую игру все билеты уже проданы.

Также напомним, что в Нижнем Новгороде состоятся групповые матчи ЧМ, а также ¼ и 1/8 финала. Так, на групповом этапе встретятся: 18 июня Швеция (F3) — Южная Корея (F4); 21 июня Аргентина (D1) — Хорватия (D3); 24 июня Англия (G4) — Панама (G2); 27 июня Швейцария (E2) — Коста-Рика (Е3).

В1/8 финала 1 июля сыграет победитель группы D, в которую попали Аргентина, Исландия, Хорватия, Нигерия и команда, получившая второе место в группе C (Франция, Австралия, Перу или Дания). В ¼ финала 6 июля состоится матч победителей пар A1vsB2 и 1Сvs2D.

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