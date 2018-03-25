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00:24 (мск), источник: Podrobno.uz

Президент назвал основные проблемы узбекских банков

Несмотря на ряд нововведений в банковской системе, облегчающих взаимодействие финансовых структур с населением, выявлен ряд проблем и недостатков в части соблюдения прав и законных интересов потребителей банковских услуг и расширения финансовой доступности — отмечено в Постановлении Президента Узбекистана.

Источник: Podrobno.uz

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Несмотря на ряд нововведений в банковской системе, облегчающих взаимодействие финансовых структур с населением, выявлен ряд проблем и недостатков в части соблюдения прав и законных интересов потребителей банковских услуг и расширения финансовой доступности — отмечено в Постановлении Президента Узбекистана.

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Основным несовершенством, по мнению Мирзиёева, является чрезмерная централизация полномочий в принятии решений по выдаче кредитов, слишком сложный механизм рассмотрения кредитных заявок и отсутствие возможности выдачи микрозаймов коммерческими банками. .

Это ограничивает возможность оперативного получения кредитов, а высокие процентные ставки по услугам микрокредитных организаций и ломбардов зачастую приводят к ухудшению финансового состояния потребителей.

Кроме того, отмечено Президентом — низкий уровень развития рынка розничных банковских услуг и отсутствие современных подходов выстраивания партнерских отношений с клиентами создают почву для проявления излишней бюрократии и волокиты. .

В целях устранения этих проблем необходимо принять к сведению, что в структуре Центрального банка Республики Узбекистан образована Служба по защите прав потребителей банковских услуг, основными задачами которой являются обеспечение защиты прав и законных интересов потребителей банковских услуг, повышение финансовой доступности и уровня финансовой грамотности населения и субъектов предпринимательства.

Также Президент поручил соответствующим банковским структурам принять меры по предотвращению указанных недостатков.

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