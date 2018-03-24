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21:40 (мск), источник: Sputnik.md

Скоро часть молдавских леев станет недействительной

В Национальном банке Молдовы сообщили, что из обращения будут изъяты купюры номиналом в 1, 5 и 10 леев.

ЦБ: $ 57.1072   +0.27 € 70.4303   +0.12 ММВБ: $ 57.2750   +0.03 € 70.7350   +0.28
Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 24 мар — Sputnik. Начиная с 2021 года, молдавские бумажные леи номиналом в 1, 5 и 10 леев будут изъяты из оборота. Связано это с тем, что Национальный банк Молдовы выпустил монеты номиналом в 1, 2, 5 и 10 леев.

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Монеты были представлены 28 февраля, но на руки к гражданам они попадут лишь в апреле. Об этом сообщил заместитель главы Нацбанка Ион Стурзу.

Согласно информации, представленной Национальным банком Молдовы, монеты — более долговечны по сравнению с бумажными купюрами, а также более дешевы в производстве.

В Нацбанке отмечают, что одновременно с введением в оборот новых монет купюры постепенно будут изыматься из оборота. Так, к 2021 году бумажные леи номиналом в 1, 5 и 10 леев будут полностью изъяты из оборота.

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