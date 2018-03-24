Скоро часть молдавских леев станет недействительной

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 24 мар — Sputnik. Начиная с 2021 года, молдавские бумажные леи номиналом в 1, 5 и 10 леев будут изъяты из оборота. Связано это с тем, что Национальный банк Молдовы выпустил монеты номиналом в 1, 2, 5 и 10 леев.

Монеты были представлены 28 февраля, но на руки к гражданам они попадут лишь в апреле. Об этом сообщил заместитель главы Нацбанка Ион Стурзу.

Согласно информации, представленной Национальным банком Молдовы, монеты — более долговечны по сравнению с бумажными купюрами, а также более дешевы в производстве.