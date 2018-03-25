СМИ сообщили о строительстве моста из России в КНДР

Граница между государствами проходит по реке Туманная; еще в 1950-х годах через нее был перекинут Мост Дружбы, который используется для железнодорожного сообщения. По сведениям издания, сейчас Минвостокразвития предлагает Пхеньяну построить еще один мост, который позволит сократить дорогу между странами и не ездить через Китай, как это делается сейчас.