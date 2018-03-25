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10Луминале-2018
05:37 (мск), источник: Интерфакс

СМИ сообщили о строительстве моста из России в КНДР

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU — Россия планирует построить мост, который напрямую соединит территорию Дальнего Востока и КНДР, пишет в субботу Washington Post со ссылкой на свои источники.

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Граница между государствами проходит по реке Туманная; еще в 1950-х годах через нее был перекинут Мост Дружбы, который используется для железнодорожного сообщения. По сведениям издания, сейчас Минвостокразвития предлагает Пхеньяну построить еще один мост, который позволит сократить дорогу между странами и не ездить через Китай, как это делается сейчас.

Сообщается, что проект пока находится на стадии обсуждения. Эксперты, опрошенные изданием, отмечают что объем торговли между Россией и КНДР после введения санкций ООН существенно снизился, и в данный момент необходимость второго моста оказывается под вопросом. Однако, отмечают они, переговоры между сторонами указывают на то, что, по мнению Москвы, ситуация скоро может измениться.

12 комментариевк этой статье
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