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06:09 (мск), источник: Вести Приморье

«Особые» улицы Владивостока покроют дорогостоящим асфальтом

Холодный асфальт изготавливается при помощи использования различных добавок в битум. При производстве ремонтных работ достаточно удалить грязь и влагу с ремонтируемой поверхности, пролить края участка битумом, после чего уложить асфальт и уплотнить его. Движение автотранспорта возобновляется сразу после окончания работ.

На дорогах Владивостока ведётся аварийно-восстановительный ремонт холодным асфальтом, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на сайт vlc.ru.

Технология позволяет ремонтировать улицы в зимнее время года, при отрицательных температурах наружного воздуха и используется в краевом центре уже несколько лет. Бригады подрядной организации ООО «ДСК» проводят восстановительный ремонт дорог в основном ночью, чтобы не мешать движению автотранспорта.

Ремонтные работы уже проведены по ул. Кирова, Баляева, проспекту 100-летия Владивостока, Алеутской, Тухачевского, Бородинской, Лесной, Луговой. В ближайшее время ремонт выполнят на Некрасовском путепроводе, ул. Печорской и ряду других, сообщили в компании «ДСК».

Как пояснили в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока, холодный асфальт изготавливается при помощи использования различных добавок в битум. При производстве ремонтных работ достаточно удалить грязь и влагу с ремонтируемой поверхности, пролить края участка битумом, после чего уложить асфальт и уплотнить его. Движение автотранспорта возобновляется сразу после окончания работ.

«Работы по ремонту дорог с применением холодного асфальта дорогостоящие, поэтому аварийно-восстановительный ремонт ведётся на улицах с высокой интенсивностью движения и охватывает небольшие участки, — отметил заместитель главы администрации — начальник управления дорог и благоустройства Леонид Вильчинский. — Ремонт дорог холодным асфальтом — временная мера. С установлением устойчивых положительных температур воздуха и с запуском асфальтовых заводов подрядные организации приступят к ремонту дорог горячими асфальтобетонными смесями во всех районах города».

В 2018 году во Владивостоке отремонтируют более 20 километров городских дорог. Так, планируется комплексно отремонтировать улицу Русскую (от автовокзала до пересечения с проспектом 100-летия Владивостока), Некрасовскую (односторонний участок от фуникулера до Гоголя), восстановить асфальтобетонное покрытие внутриквартальных проездов по улицам Тухачевского, Амурской, Чапаева, проспекту Красного Знамени, 94−104, благоустроить проезды к детским поликлиникам № 4 (ул. Окатовая, 16) и № 6 (ул. Полярная, 6). В ходе работ будут отремонтированы не только дороги, но и пешеходные зоны.

Кроме того, в этом году во Владивостоке продолжится реализация приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги», в рамках которого будут отремонтированы улицы Карьерная, Адмирала Кузнецова, Русская, Коммунаров, Прапорщика Комарова, Нижнепортовая, Порт-Артурская.

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