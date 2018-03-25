Бекшин: небезопасное мясо птицы из США и России выявили в Казахстане

Источник: Sputniknews.kz

«В замороженном мясе птицы производителей “Брянский бройлер”, “Чебаркульская птица”, “Нагайбакский птицеводческий комплекс” выявлено бактериальное обсеменение патогенной микрофлорой и кишечной палочкой, которые при определенных условиях могут вызывать пищевые токсикоинфекции», — сказал Бекшин на брифинге в службе центральных коммуникаций.

По его словам, итоги лабораторной экспертизы показали, что значительная часть пищевой продукции не отвечают требованиям по бактериологическим и санитарно-химическим показателям, маркировке, а также являются фальсифицированной.