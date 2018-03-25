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07:09 (мск), источник: Sputniknews.kz

Бекшин: небезопасное мясо птицы из США и России выявили в Казахстане

Главный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин рассказал о результатах контроля за реализацией мясной и птицеводческой продукции с начала 2018 года.

Источник: Sputniknews.kz

«В замороженном мясе птицы производителей “Брянский бройлер”, “Чебаркульская птица”, “Нагайбакский птицеводческий комплекс” выявлено бактериальное обсеменение патогенной микрофлорой и кишечной палочкой, которые при определенных условиях могут вызывать пищевые токсикоинфекции», — сказал Бекшин на брифинге в службе центральных коммуникаций.

По его словам, итоги лабораторной экспертизы показали, что значительная часть пищевой продукции не отвечают требованиям по бактериологическим и санитарно-химическим показателям, маркировке, а также являются фальсифицированной.

В своем выступлении главный санврач страны отметил, что одной из важной задачей является обеспечение безопасности пищевой продукции, поскольку именно продукты питания одни из основных факторов, определяющих здоровье и продолжительность жизни человека.

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