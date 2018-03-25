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07:51 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Власти Москвы подсчитали объем сэкономленной в рамках «Часа Земли» электроэнергии

Почти 28,5 мегаватт-часов электроэнергии сэкономили жители Москвы во время международной экологической акции «Час Земли».

Источник: Агентство «Москва»
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«Силами специалистов комплекса городского хозяйства Москвы на час был отключена художественная подсветка на 1,9 тыс. знаковых московских зданиях и объектах, включая Московский Кремль, сталинские высотки, храм Христа Спасителя, Большой театр, здание Госдумы и Совета федерации», — приводит «РИА Новости» сообщени департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы.

По словам руководителя департамента Гасана Гасангаджиева, за все время проведения акции за счет отключения подсветки было сэкономлено 113 мегаватт-часов электроэнергии. «Для сравнения: это суточное потребление среднего российского города», — подчеркнул он.

«Час Земли» — акция, в ходе которой Всемирный фонд дикой природы (WWF) призывает выключить свет и бытовые электроприборы на час в знак неравнодушия к будущему планеты. В Москве она прошла в десятый раз, в шестой раз было выключено дополнительное освещение Кремля.

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