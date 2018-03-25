Разметка на дорогах Омска появится лишь в мае — список
Департамент транспорта Омска разместил на Госзакупках лот на проведение работ по нанесению разметки на дорогах города.
Департамент транспорта Омска разместил на Госзакупках лот на проведение работ по нанесению разметки на дорогах города.
Стоимость работ обойдется в 6 313 105 рублей, в общей сложности разметку нужно будет нанести на площади 27, 639 квадратных метров, торги по определению подрядчиков состоятся 16 апреля. Работы по нанесению разметки должны пройти в три этапа, первый начнется после заключения госконтракта, дедлайн определен до 8 мая.
К этому времени разметку нанесут, в частности, на Соборной площади, Ленинградском мосту, улицах Партизанская, Ленина, Интернациональная, Гагарина, Думская и Транссибирская.
Второй этап подразумевает нанесение разметки на улицах Конева, Тюменская, Иртышская набережная, Гусарова, Тарская, Булатова, дорожникам нужно успеть выполнить работы с 9 по 20 мая.
Третий этап — с 21 мая по 20 июня — включает в себя улицы 10 лет Октября, Герцена, Крупской, Орджоникидзе, Пушкина, Суворова, Химиков, проспекты Королева и Космический.
Всего разметка появится на 60 дорожных объектах. К старту работ дорожники должны успеть очистить дороги от песка и грязи, иначе краска сотрется песком словно наждачной бумагой и попросту не будет держаться.
Полный список объектов
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