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18:27 (мск), источник: СуперОмск

Разметка на дорогах Омска появится лишь в мае — список

Департамент транспорта Омска разместил на Госзакупках лот на проведение работ по нанесению разметки на дорогах города.

Источник: Агентство «Москва»

Стоимость работ обойдется в 6 313 105 рублей, в общей сложности разметку нужно будет нанести на площади 27, 639 квадратных метров, торги по определению подрядчиков состоятся 16 апреля. Работы по нанесению разметки должны пройти в три этапа, первый начнется после заключения госконтракта, дедлайн определен до 8 мая.

К этому времени разметку нанесут, в частности, на Соборной площади, Ленинградском мосту, улицах Партизанская, Ленина, Интернациональная, Гагарина, Думская и Транссибирская.

Второй этап подразумевает нанесение разметки на улицах Конева, Тюменская, Иртышская набережная, Гусарова, Тарская, Булатова, дорожникам нужно успеть выполнить работы с 9 по 20 мая.

Третий этап — с 21 мая по 20 июня — включает в себя улицы 10 лет Октября, Герцена, Крупской, Орджоникидзе, Пушкина, Суворова, Химиков, проспекты Королева и Космический.

Всего разметка появится на 60 дорожных объектах. К старту работ дорожники должны успеть очистить дороги от песка и грязи, иначе краска сотрется песком словно наждачной бумагой и попросту не будет держаться.

Полный список объектов улично-дорожной сети города смотрите здесь (файл для скачивания).

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